北榮台大研發新藥 助人工生殖胚胎著床

2018-05-05 13:07 中央社 台北5日電



台灣不孕夫妻愈來愈多，試管嬰兒成功率僅4成，胚胎著床失敗是失敗主因之一。北榮、台大團隊耗時2年，發現2種細胞分泌物可增加約1.6倍著床率，可望研發成新藥造福不孕夫妻。

參與研究的台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌暨不孕症科主任李新揚今天在記者會中公布這項研究成果，他表示，北榮曾於2013年在美國生殖醫學會發表子宮輕刮術能提高1.6倍人工生殖成功率。

李新揚說，這項研究最初始於以色列，當時有12名婦人因多次人工生殖失敗，研究團隊想採集子宮切片，找出原因，想不到切片後再做人工受精，12名婦人中竟有11人懷孕。

他解釋，胚胎著床是一個複雜的過程，囊胚接近具有接受能力的子宮內膜後，囊胚會被活化並侵入子宮內膜，胚胎才能順利著床，而子宮輕刮術之所以有用，可能是因子宮內的傷口會吸引骨髓間質幹細胞移行至子宮內膜，間質幹細胞的分泌物可能活化胚胎，藉以提升著床率。

為了進一步瞭解其中奧秘，北榮、台大花了2年時間共同研究，發現女性排卵後的第7天，子宮內膜基質細胞會分泌富含生長因子的物質和細胞激素，有助滋養細胞增生和移動，和間質幹細胞分泌的物質有類似效果，都可以增加著床率。

李新揚說，這項研究成果將能用於人工生殖技術，未來可望萃取子宮內膜基質細胞或是間質幹細胞分泌的物質，並製作成藥物，在植入胚胎前後使用、刺激胚胎，可望提高著床率，造福不孕夫妻。