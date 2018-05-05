幽門桿菌增胃癌風險 台大北榮共找解方

2018-05-05 13:13 中央社 台北5日電



全台有超過百萬人感染幽門桿菌，罹患胃癌風險恐比常人高出5倍，眼見第一線抗生素治療療效僅剩8成，台大、北榮攜手研究，發現另外2種治療方式，可以將療效提升到9成。

台大醫院、台北榮民總醫院今天舉辦合作研究成果發表會，公布「消滅幽門螺旋桿菌二線藥物」研究成果，有兩款藥物可當第二線藥物，抗藥性低、療效也超過9成，可做為我國或全球的治療準則。

參與研究的台大醫院內科部主治醫師劉志銘表示，全台有數百萬人感染幽門桿菌，20%患者會出現腹部不適、胃部潰瘍，另有80%感染者沒有任何症狀，大多在健檢時才發現感染幽門桿菌。

根據國內外流行病學，感染幽門桿菌者20幾歲時容易出現十二指腸潰瘍，4、50歲時出現胃潰瘍，60歲有約1%至3%機會罹患胃癌，風險比常人高出5倍。

幽門桿菌其實並不難治，劉志銘說，只要及早治療就能降低未來罹患胃癌風險，目前臨床上第一線治療都採「三合一療法」，以特定抗生素治療7至14天，但隨著這些年來抗生素的大量使用，病毒也漸漸產生抗藥性，療效已低於8成。

為了找出治療幽門桿菌的新療法，台大、北榮的研究團隊參考日前國際專家提出的建議藥方，以「含鉍劑的四合一療法」及「含可樂必妥序列療法」進行研究。

參與研究的北榮胃腸肝膽科主治醫師羅景全指出，研究團隊2年來分別收治200多名患者，發現2種療法療效都超過9成，抗藥性也低，該研究成果可作為台灣或全球的治療準則，讓一線治療失敗的患者，不再需要擔心受怕。

劉志銘建議，民眾在進行健檢時都可以順便檢查是否感染幽門桿菌，如果驗出可考慮是否要進行治療。為確保殺死幽門桿菌不會影響到腸胃功能、引起代謝性疾病，研究團隊也正進一步研究，盼民眾在遠離胃癌的同時，也能避免其他疾病產生。