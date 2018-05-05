仲夏遊花東縱谷 台鐵郵輪式列車10日售票

2018-05-05 13:14 中央社 花蓮縣5日電



台鐵CT273蒸汽火車頭附掛6節莒光號車廂，以郵輪式列車行駛的「2018仲夏寶島號」，將於6月23日首航，探訪富里米倉、賞池上與關山稻浪、山里尋幽。

台灣鐵路管理局今天發布新聞表示，自2014年舉行仲夏寶島號活動以來，廣受民眾喜愛，成為年度盛事。今年由台鐵CT273蒸汽型機車牽引，附掛6節莒光號車廂，將於6月23日首航，另兩趟為6月30日及7月7日出發，都由玉里開行至台東站，以郵輪式列車方式行駛，沿途停靠富里、池上、關山、山里等站。

所謂「郵輪式列車」就是突破以往列車到站即開的模式，以類似遠洋郵輪停泊於各港口一段時間，再繼續開往下一港。這種方式讓搭乘列車的遊客不用自行駕車，又能飽覽各車站美景。

台鐵指出，「2018仲夏寶島號」的停靠站都很精采，例如，富里站2017年獲得兩岸四地建築設計大獎，以「大地上的穀倉」享負盛名；池上站木造穀倉式特色站房，充分展現在地特色；關山站新舊車站並存，仲夏時節，還可以看到車站立於稻田的美景；山里站為傳說中「到不了的車站」，白色小教堂值得探訪。

此外，配合3趟仲夏寶島號開行，活動當天會另加開樹林－台北－玉里的新自強號列車，方便旅客前往玉里共襄盛舉。

仲夏寶島號列車預定5月10日上午9時於網站上開始售票，相關行程、加開車次與訂票資訊可上官網查詢。