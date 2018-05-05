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黑熊、海豚、犀牛...遊樂園吉祥物大集合推花蓮景點

2018-05-05 09:59聯合報 記者王燕華╱即時報導

全台17家主體樂園共20隻吉祥物，昨在花蓮大集合，進行2天1夜的景點踩線，可愛的台灣黑熊、海豚、犀牛等造型吉祥物超級「卡哇依」，讓大小朋友為之瘋狂搶著合照；今天在怡園渡假村、鯉魚潭風景區、海洋公園等景點，都可以看得到吉祥物的身影。

為宣傳全台遊樂園，交通部觀光局舉辦「水噹噹、花東遊GO嗨」活動，邀請20隻吉祥物全台走透透，首站從花蓮出發，吉祥物們也為震後遭重創的花蓮觀光盡一分心力。

20隻吉祥物由觀光局的「喔熊組長」領軍，昨天下午在花蓮文創園區亮相，2018台灣燈會「唯一」行動式花燈「機器人花燈」也跟著一起遊花蓮，所到之處都有民眾要求合照。

台灣觀光遊樂園協會理事長李吉田指出，這次吉祥物遊遍全台，將搭配各遊樂園粉絲頁一起宣傳，透過樂團小編及網紅隨行記錄，推廣各主題樂園以及花蓮的順遊景點。

花蓮縣府觀光處長彭偉族感謝大企業及國人相挺，讓震後一度「歸零」的花蓮旅宿住房率持續回溫，到這個月，觀光飯店、民宿業住宿率約6成，就連房間數較多的一般飯店，也有3成。

配合「水噹噹、花東遊GO嗨」活動，花蓮遠雄海洋公園即日起到8月底推出海盜濕樂園及黑鬍子海盜餐、怡園度假村則從即日起至6月底推出嘎姆繞野餐趣活動，各園區優惠資訊，可至台灣好樂園官網查詢。

全台主題樂團吉祥物大集合，昨現身花蓮文創園區，吸引大人小孩合照。記者王燕華／攝影
全台主題樂團吉祥物大集合，昨現身花蓮文創園區，吸引大人小孩合照。記者王燕華／攝影
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全台主題樂團吉祥物大集合，昨現身花蓮文創園區，可愛模樣相當吸睛。記者王燕華／攝影
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全台主題樂團吉祥物大集合，昨現身花蓮文創園區，可愛模樣相當吸睛。記者王燕華／攝影
全台主題樂團吉祥物大集合，昨現身花蓮文創園區，可愛模樣相當吸睛。記者王燕華／攝影
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遊樂園花燈海洋公園
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