天文迷注意 肉眼可見的木星衝9日登場

2018-05-05 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



太陽系最大的行星木星，將在9日上午8時39分達到「衝」的位置，這是一年中木星離地球最近、亮度最亮、最適合觀測的時刻，特色是肉眼即可觀賞，近期只要在太陽西下後，朝東方天空望去，最亮的星就是木星。

所謂「木星衝」，台北市立天文館表示，就是地球為中心，木星與太陽位於地球的兩側，而在「衝」的前後一個月，都是觀察木星的好時機，觀測時間長，從太陽下山後，木星即從東邊升起，整夜高掛夜空，直到日出後才會看不見。

天文館說，天黑後在東方天空最亮且不會閃爍的星就是木星，預估木星亮度可達-2.5等，民眾用肉眼即可看到，透過望遠鏡則可看到木星表面的大紅斑和條紋等細緻結構。

為了讓更多民眾欣賞木星，天文館在5月12日周六晚間19時至21時，開放第二觀測室，讓民眾透過高倍率的專業天文望遠鏡觀賞這顆美麗的行星，喜歡觀星的天文迷千萬不要錯過。

此外，即使在大台北的都會區，只要避開路燈就可以觀賞到木星，吳姓解說員表示，民眾如果不清楚方位，可以下載一些免費的星空軟體APP，可以輔助新手確認方位，便於觀星，就不會看錯。