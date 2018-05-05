網友激推全家「鐵觀音」霜淇淋回歸 這7天只要29元

2018-05-05 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家便利商店Fami霜淇淋口味推陳出新，去年上市的鐵觀音口味，被網友票選為2017年最期待再回歸的一款，全家也宣布5月5日起將全面開賣，5月5日至11日，全家官方LINE好友出示優惠條碼，還可享單支特價29元優惠。

Fami霜淇淋鐵觀音口味，使用南投名間鄉的鐵觀音茶葉製成，不含色素、香料，茶葉採下後以文火烘焙，磨成茶粉加入霜淇淋，一口能吃到茶葉烘焙的香氣及濃濃奶香，去年首度推出，就創下兩周43萬支霜淇淋全數售完紀錄。

鐵觀音霜淇淋5月5日起販售，還能加入法式香草霜淇淋搭配成鐵觀音綜合霜淇淋，5月5日至6月5日全家會員使用商品預售功能，霜淇淋10支分享價250元，鐵觀音口味售完為止。另外，5月5日至11日限時7天，全家官方LINE好友出示優惠條碼，就可享有霜淇淋單支特價29元優惠。