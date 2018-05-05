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網友激推全家「鐵觀音」霜淇淋回歸 這7天只要29元

2018-05-05 08:17聯合報 記者王韶憶╱即時報導

全家便利商店Fami霜淇淋口味推陳出新，去年上市的鐵觀音口味，被網友票選為2017年最期待再回歸的一款，全家也宣布5月5日起將全面開賣，5月5日至11日，全家官方LINE好友出示優惠條碼，還可享單支特價29元優惠。

Fami霜淇淋鐵觀音口味，使用南投名間鄉的鐵觀音茶葉製成，不含色素、香料，茶葉採下後以文火烘焙，磨成茶粉加入霜淇淋，一口能吃到茶葉烘焙的香氣及濃濃奶香，去年首度推出，就創下兩周43萬支霜淇淋全數售完紀錄。

鐵觀音霜淇淋5月5日起販售，還能加入法式香草霜淇淋搭配成鐵觀音綜合霜淇淋，5月5日至6月5日全家會員使用商品預售功能，霜淇淋10支分享價250元，鐵觀音口味售完為止。另外，5月5日至11日限時7天，全家官方LINE好友出示優惠條碼，就可享有霜淇淋單支特價29元優惠。

另外，備受喜愛的酷繽沙也有新吃法，5月5日起，推出「無敵霜沙」，可以選擇酷繽沙口味，再加上喜愛的霜淇淋，創造獨特口感，嘗鮮價69元。為歡慶Oreo酷繽沙熱銷千萬杯，5月9日起再推出Oreo酷繽沙特價49元，憑官方LINE推播的好友兌換條碼，再加碼送MINI Oreo餅乾，限量30萬組，送完為止。

全家推出新品無敵霜沙，酷繽沙搭配霜淇淋的新享受。圖／全家提供
全家推出新品無敵霜沙，酷繽沙搭配霜淇淋的新享受。圖／全家提供
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全家鐵觀音霜淇淋強勢回歸。圖／全家提供
全家鐵觀音霜淇淋強勢回歸。圖／全家提供
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