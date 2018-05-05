高溫上看33度！吳德榮：下周二恐劇烈天氣變化

2018-05-05 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天起至下周一各地為晴午後多雲，今天氣溫北部約在24至33度、中部24至33度、南部25至33度、東部22至27度。周日、下周一氣溫更高、暖熱如夏，目前模擬最高溫達35度左右，中午前後戶外活動要防曬、防中暑。

最新模式模擬顯示，下周二、周三鋒面影響，其移動速度較上一波緩慢，結構比前波完整，西南風比較強、水氣也較多，形成不穩定的大氣環境。雖然鋒面的滯留性、西南風的強度及水氣輸送量，與最不穩定的典型梅雨型態相比，都還有段差距；但在其中發展一些中、小尺度對流系統，伴隨短時強降水及劇烈天氣如雷擊、強風、冰雹等，機率還是很高。

下周四、周五鋒面北移，台灣附近大氣仍不穩定，午後易有強對流發展。他說，由於科技的極限，這些中、小尺度對流系統及午後強對流發生的時間、地點，都是模式無法直接準確模擬的；況且其壽命短，可提前預警的時間也很有限；屆時得多注意氣象局所發布的即時訊息及特報。

5月2日印度北部發生致命的風暴，媒體皆報導成「沙塵暴」惹禍，其實其肇因為「中尺度對流系統」(颮線)。當其形成時，伴隨雷擊、強風、冰雹…等現象；而達到「中颱風速」的強風，更是其最致命的原因。至於「沙塵暴」不過是因地理環境乾燥，而被「颮線」的強風，所捲起的附帶產品。如同前段所述，由於科技的極限，「中尺度對流系統」是無法被模式直接準確模擬的；只能透過遙測資料來作「即時預報」，可提前預警的時間是很短的。

氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天至下周一、風向轉為偏南到西南風，白天再度回到悶熱如夏的天氣型態，台東大武下周一甚至有焚風發生的機率；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四鋒面影響，有局部大雨發生的機率；下周二清晨西半部沿海地區將開始有局部陣雨或雷雨，白天隨著鋒面移近，降雨範圍逐漸擴大，預計全台有雨，其中西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，而東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨；下周三隨著鋒面稍往南移，局部地區降雨稍緩，但各地降雨機率仍高；下周四鋒面逐漸通過，各地降雨也將慢慢趨緩。

下周五各地大多為多雲的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

另外，周日、下周一金門、馬祖及澎湖於夜間及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。