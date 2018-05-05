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屏東鄉親照過來！週末到全國電子Digital City逛3C潮店

2018-05-05 00:08聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

全國電子全新通路品牌Digital City繼去年五月於高雄、九月於台中各展一店之後，第三家店選擇落腳台灣最南端的屏東隆重開幕。全國電子Digital City以「新潮、科技、3C數位城市」為品牌號召，有別於原本以家電為主的店型陳列設計，Digital City更著重3C數位商品及體驗服務提供，新開幕的屏東店更採用七米挑空樓中樓、三面採光、美式工業風混搭極簡風的賣場設計及商品陳列規劃，提供消費者更寬敞、舒適、明亮的購物空間，目標成為屏東3C數位指標潮店。

一走進店內，迎接消費者的就是各大3C數位品牌，包括蘋果、華碩、宏碁、三星、微軟、微星等品牌皆設有專區，還提供五家電信門號申辦服務，讓消費者能輕鬆一站購足。深受消費者喜愛的小米及Dyson品牌亦設有專屬的品牌空間，現場不僅各式小家電種類齊全，電視品牌陳列專區更一次完整呈現市場上4K、OLED、QLED電視夯品，甚至可欣賞三星82型4K尊榮UHD電視帶來的影視享受及震撼。另外，屏東店關心顧客的健康，店內也設有量血壓區供顧客免費測量血壓。

慶祝開幕，全國電子Digital City屏東店也舉辦一系列優惠活動，5月13日前購買指定家電享9折優惠，活動期間前200名購買全系列筆記型電腦或桌上型電腦的消費者還能獲得1TB硬碟好禮，買手機滿5,000元即享現折500元的超級優惠。特別值得一提的是，Apple及微軟Surface也加入此次開幕優惠行列，全系列祭出88折的超狂回饋！開幕期間購物不限金額再享5期免息分期優惠，全館購物單筆滿千元還可再參加「尊榮滿額抽」活動，包含電視、筆電等大獎，單日於全館購物滿一萬元加碼再加送滿額禮。

總經理林政勳表示，全國電子Digital City預計3～5年內於全台開設20～30店，下一家預計7月於台南開幕，年底前也計劃於新竹地區展店。

屏東店擁有豐富品牌電視專區，讓消費者能親身體驗最新熱門機種。圖／全國電子提供
屏東店擁有豐富品牌電視專區，讓消費者能親身體驗最新熱門機種。圖／全國電子提供
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全國電子Digital City屏東店採用七米挑空樓中樓，店內坪數約250坪。記...
全國電子Digital City屏東店採用七米挑空樓中樓，店內坪數約250坪。記者黃筱晴／攝影
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店內設有樓梯升降椅，體貼不方便走樓梯上樓選購的消費者。記者黃筱晴／攝影
店內設有樓梯升降椅，體貼不方便走樓梯上樓選購的消費者。記者黃筱晴／攝影
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店內採用七米挑空樓中樓、三面採光、美式工業風混搭極簡風的賣場設計及商品陳列規劃。...
店內採用七米挑空樓中樓、三面採光、美式工業風混搭極簡風的賣場設計及商品陳列規劃。圖／全國電子提供
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屏東店擁有超完整小家電專區，各品牌IH電子鍋一次呈現給顧客挑選。圖／全國電子提供
屏東店擁有超完整小家電專區，各品牌IH電子鍋一次呈現給顧客挑選。圖／全國電子提供
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全國電子Digital City屏東店5月4日隆重開幕。圖／全國電子提供
全國電子Digital City屏東店5月4日隆重開幕。圖／全國電子提供
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一進門就有Qubi智能管家機器人迎接。記者黃筱晴／攝影
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3C
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