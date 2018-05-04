聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



51勞動節剛過，中華民國全國總工會從各縣市工會、300萬勞工選出120位模範勞工，今天在台北國軍英雄館舉辦表揚大會，前總統馬英九蒞臨頒獎現場，不過他一上台就跟勞工致歉說，「抱歉，遲到20分鐘，因為去聲援台大而耽誤啦」。

抗議教育部「拔管」，台大自主聯盟今日發起「新五四運動」，前總統馬英九突然現身聲援，呼籲不要讓政治干擾純淨的大學校園，隨後即趕往國軍英雄館擔任頒獎人，為模範勞工頒贈表揚。

不過前總統馬英九一上台即跟現場勞工朋友道歉，他坦承是因跑去台大而耽誤時間，他說，模範勞工表揚他經常參加不缺席，也肯定全國總工會的努力，為勞工權益奮鬥、提出很多建言，在國際上也很有能見度。

除了馬英九外，監察院長張博雅、立委王金平、勞動部長許銘春及國民黨副主席郝龍斌等到場為勞工讚聲。

而全國總工會理事長陳杰致詞時則表示，呼籲政府、企業主共同關心勞工，解決低薪問題；另外，陳杰也提到，有關勞保退休給付，因年金改革，政府有意要改成以15年的薪水平均值要計算勞工的退休給付，對於整體勞工衝擊很大，對企業、產業工會也有影響，希望不要勞保年金泛改革，再改革的話，台灣將近1千萬勞工，不會靜靜地等待政府來「剝皮」。