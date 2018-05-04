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大學自治神聖不可侵犯 學者：誤會一場

社區營養師夯 陽光女孩拚考照再拚台大

2018-05-04 22:20聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

營養師是熱門職缺，雖不好考，仍吸引不少考生報考，25歲賴郁琳看準社區營養師夯，想要從事營養師工作，大學畢業後選擇先考證照，再拚考研究所，她認為考照先搶先贏，有了證照，隨時要工作都沒問題。

賴郁琳是實踐大學食品營養與保健生技學系畢業生，她在實習時，發現營養師的工作很有趣，可做為未來踏入職場的選擇之一，從大學四年級上學期開始，即到補習班，為了考證照而準備，不過首次考卻落榜。

賴郁琳說，除因念相關科系，會考營養師是因為有興趣，實際接觸後，發現營養師不只是服務醫院、學校，更可以踏入社區，很多地方都需要營養師，也認為營養師極具挑戰，希望自己未來可以從事營養師工作。

賴郁琳顛覆一般學生在大學畢業後、直接無縫接軌升學念研究所的一條龍方式，反而選擇先考照，隔年再拚研究所，她說，營養師考照一年有兩次考試，第一次沒成功，只好重來，第二次才通過取得證照，等於今年5月中才會拿到證照，畢業後停頓一年多，就是要給自己時間，再努力準備考研究所。

對於研究所要讀哪間學校或哪些系所，賴郁琳很有想法，她說，研究所不能隨便讀，應該要選擇有興趣、對自己有幫助的系所，目標鎖定台大或台北醫學大學，除了營養師外，她也對跟營養師息息相關的食品開發有興趣。她指出，因市面上很多健康食品，總不能當有人詢問到健康食品相關問題時，自己卻答不出來，豈不砸了自己招牌。

「想助人，就先從家人及朋友做起！」賴郁琳說，未來想從事營養師工作或是健康食品開發等，就是希望能幫助自己也能幫助別人，從調整飲食吃得健康做起，萬一身邊周遭的親友遇到疾病時，也不會這麼慌張，可以靠飲食慢慢調整恢復正常，先考取證照，等於多給自己一個求職機會。

賴郁琳認為要當營養師就先從幫助家人做起，先考照再拚研究所。圖／賴郁琳提供
賴郁琳認為要當營養師就先從幫助家人做起，先考照再拚研究所。圖／賴郁琳提供
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賴郁琳畢業即考照，為從事營養師的工作而準備。圖／賴郁琳提供
賴郁琳畢業即考照，為從事營養師的工作而準備。圖／賴郁琳提供
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實踐大學台大
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