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愛滋急性發病一周奪命！ 尋芳客何苦賭命

2018-05-05 10:00聯合報 記者修瑞瑩／報導

專家建議性行為要全程戴套，才能避開愛滋風險。 圖／聯合報系資料照片
專家建議性行為要全程戴套，才能避開愛滋風險。 圖／聯合報系資料照片
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今年4月，警方連續查獲兩名泰國女子來台賣淫，卻被檢出染有愛滋，兩女的恩客不僅遍及全台，還專門提供無套服務。消息一出，在嫖客間引發不小騷動，各醫院匿名篩檢人數大增，同時也讓人好奇，台灣到底多少男人「為了小頭寧死不屈」？

按時服藥 愛滋病成慢性病

愛滋病過去無藥可醫，讓人聞之色變，但隨著治療藥物的進步，現在已經幾乎成為慢性病，即使染病，只要按時服藥，健康狀況幾乎與常人無異。不過，在臨床上仍有一小部分的患者在發病後，幾乎是來不及救，就一命嗚呼。

男疑買春 染愛滋一周身亡

國內許多嫖客不愛戴保險套，讓自己曝露在愛滋風險之下。 圖／聯合報系資料照片
國內許多嫖客不愛戴保險套，讓自己曝露在愛滋風險之下。 圖／聯合報系資料照片
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2017年底，台南市一名62歲男子感冒就醫，沒想到進了醫院就沒再出來，一周後過世。治療過程當中，醫師曾懷疑是否是愛滋，但檢驗卻是陰性；沒想到病情來勢洶洶，在加護病房病情急轉直下，等到又做了一堆檢驗確定是愛滋時，患者已經過世。

台南市衛生局防疫人員事後調查，這名男子並非同性戀，有固定的伴侶，但伴侶說「我們已經很久沒有『逗陣』」。防疫人員懷疑可能買春染上愛滋，但為何病情會這麼凶險呢？

急性感染期 9成沒有症狀

愛滋專家柯乃熒說，剛感染愛滋病毒的急性感染期中，約9成患者沒有症狀，但少數會有嚴...
愛滋專家柯乃熒說，剛感染愛滋病毒的急性感染期中，約9成患者沒有症狀，但少數會有嚴重併發症，若延遲確診，可能危及生命。 記者修瑞瑩／攝影
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國內愛滋專家、成大護理系教授柯乃熒指出，剛感染愛滋病毒的急性感染期中，約有9成患者都沒有症狀，另外1成有症狀也多數輕微，類似感冒，但少數會有嚴重併發症，如果延遲確診，可能危及生命。而至於為何會有少數重症出現，原因不明，可能與個人體質有關。

18歲同志 病毒爆量破千萬

愛滋感染者權益促進會去年底在台北市策畫「+味人生故事展」，控訴對愛滋病患的誤解和...
愛滋感染者權益促進會去年底在台北市策畫「+味人生故事展」，控訴對愛滋病患的誤解和歧視。 圖／聯合報系資料照片
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高雄最近也有一名18歲男孩，父母一直到醫院收到病危通知，兒子命在旦夕，才知道自己的孩子是同志，且經由性行為染上愛滋，還來不及驚訝，就要與孩子一同面對生死交關。經歷用上葉克膜（體外維生系統）、洗腎，媽媽抱著孩子淚喊「你是同志沒有關係，只要你留下來陪我們」，一個月後才總算撿回一命。

醫師從這名患者體內「爆量的病毒」研判，應該也是剛感染愛滋的急性感染期中，少數的重症患者，病毒量破千萬，已超過儀器檢測的範圍，相當驚人。

病毒量衝高 最易傳染時機

露德協會秘書長徐森杰（左）、台灣愛滋病學會理事長林錫勳（右）日前呼籲有性行為都應...
露德協會秘書長徐森杰（左）、台灣愛滋病學會理事長林錫勳（右）日前呼籲有性行為都應進行愛滋篩檢，及早篩檢及早治療。 圖／聯合報系資料照片
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柯乃熒表示，在急性感染期時，體內病毒量會衝高，此時也是最容易傳染給別人的時候，一般大約3個月後病毒量下降，此後大約維持5年；如果都沒有治療，約在6-8年時病毒量再上升，9成的患者都會出現症狀，包括體重大幅減輕及肺炎等較嚴重情況。

她表示，目前治療愛滋患者藥物相當多，控制良好，只要持續用藥，體內的病毒量都能控制在20（copies/ml）以下，甚至測不到。而一般患者在急性感染期病毒量可能衝到數萬，如18歲患者破千萬，傳染力非常強。

口耳相傳 「毛小姐」很紅

成大醫院負責愛滋匿名篩檢的「毛小姐」最近很忙，由於會篩檢的同志或嫖客，通常都遮遮掩掩，大家口耳相傳「找毛小姐就對了」，因此毛小姐在那個圈子裡「很紅」。在泰國愛滋女的消息傳出後，一周內就幫近30名嫖客篩檢，是去年同期的3倍，而這還是只有台南一地而已。

預防性服藥 減低發病機會

衛福部疾管署呼籲，曾從事性交易且有過不安全性行為者應盡早從事愛滋篩檢，以利及早進...
衛福部疾管署呼籲，曾從事性交易且有過不安全性行為者應盡早從事愛滋篩檢，以利及早進行暴露後預防性投藥（PEP）。 圖／聯合報系資料照片
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柯乃熒表示，一次性接觸而染病的機率，大約為0.1-0.2%，並不算高；但如果傳染者正在急性感染期，體內病毒量高，或是被傳染者染有性病，都可能增加被傳染者罹病的機會。

最好的方法還是全程戴保險套，如果真的擔心自己染病，還可在確診前預防性服藥，就能把發病機會降到最低。

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