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蘭陵40年 金士傑領軍重現演員實驗教室

2018-05-04 21:53中央社 台北4日電

今年是蘭陵劇坊40年，當年成員金士傑等人重新詮釋當年名作《演員實驗教室》新版。 ...
今年是蘭陵劇坊40年，當年成員金士傑等人重新詮釋當年名作《演員實驗教室》新版。 兩廳院／提供
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蘭陵劇坊40週年，由演員金士傑出任導演、編劇統籌，率領10多位從蘭陵出身的徒子徒孫，重現1983年曾在南海藝術教育館演出的經典作品「演員實驗教室」，今天起至6日在國家戲劇院演出。

自1977年醞釀、1980年正式成立的蘭陵劇坊，前身是耕莘實驗劇場，開啟了台灣劇場開放階級、性別與心理的身體訓練模樣，啟蒙了當今文化圈、影視圈無數中堅份子。

面對40週年，蘭陵人特地聚首、討論許久，最後決定演出「演員實驗教室」。這是一部必須深入挖掘演員內心世界、繼而延伸才能長出血肉的作品，難度很高。

金士傑苦笑，「每個演員都是編劇，讓所有人比較為難的是，劇本不是瞎掰的，而是真實生命的故事。困難的點是，大家又想好好地說一個有意思的故事，但又近鄉情怯地害怕把自己變得太赤裸，怕太表露自己害怕、羞怯、想躲藏的東西，這就是這一次最大的挑戰與難題」。

「演員實驗教室」的原版演出演員金士傑、馬汀尼、楊麗音、鄧安寧、王仁里這次都將再度上陣，另又加入前後期的蘭陵人，包括劉若瑀、趙自強、游安順、陳芑旂、柯清心、王耿瑜、賀四英、馬修、黃哲斌。透過簡單的肢體、日常的對白分享，還有當年蘭陵人在排練場互助、互信的工作方式，他們真切、簡單地展現了生命中最難忘懷的切片。

像是鄧安寧，帶著女兒鄧雨忱一同上台演出，分享了關於幽閉、不得動彈的恐懼經驗；馬汀尼則真摯剖析了自己的原生家庭故事與個人關於背叛、婚姻的情感經驗；王耿瑜以多年來拍攝的照片與影像為背景，娓娓說起自己因為蘭陵而改變人生路徑的選擇過程。

金士傑回憶，當年這個戲，台上的演員是20歲到30歲，「此番上陣，每個人都加上35歲不只，他們口中說出的人生故事，與之前相較自是大不同，而這也正是我經手此戲一大動力。大家不約而同的鬆了、疏了、起皺了、下垂了，梁山好漢老來聚義廳重聚，和和樂樂，嘻嘻哈哈，那滋味我真不會說」。

他認為，這次的演出並不特別要開創什麼了不得的創意或傳遞什麼高深體悟，「我們就如同劇場的老大哥一樣，老大哥不一定要高或強，老有老的退功，老有老的得與失，他只是站在他的位置，釋放他的溫暖，並沒有想要開創什麼，或是暗示蘭陵的徒子徒孫們什麼，反而是一種熱身與熱心，不問收穫，做好自己身為戲劇人的樣子」。

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