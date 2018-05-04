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兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

陸客不來投資血本無歸 他怒砸自家餐廳

拔管案　台大教授：教部決定摧毀信心

2018-05-04 17:56聯合報 記者林良齊╱即時報導

台大師生今天舉行「新五四運動」，多位教師、校友響應並上台致詞，中文系教授張蓓蓓致詞時表示，一百多天以來大家都處於在很煎熬的狀態，也希望教育部最後仍會通過聘任案，但教育部最後做的結果把徹底摧毀對國家薄弱的信心。

張蓓蓓表示，首次與管中閔見面是在教務會議，「當初覺得這個傢伙有點討厭」，但今天他不是一定要當台大校長，而是他為了台大而來擔任台大校長。

她批評，教育部粗暴的行為破壞大學自主全部的觀念，一定要反對到底，我們要爭取的是「非管不可」、「管定了」、「管到底」。

台大EMBA前執行長黃崇興致詞時也說，不是為了台大個案，想捍衛的是這些人幾十年來辛辛苦苦爭取的校園自治及大學自主，喚起社會對社會自始及大學自主的，他強調，校園自治不是違法亂紀，而是希望有機會在台大工作及就學的師生可以去追求真理探求未知的世界。

他指出，台大要的是「大學自主」，台大不完美但是很用心，但唯一的失敗就是那些身居權貴、噤聲的校友，那些過去爭取大學自主的官員，「麻痺你的良知」，不希望政府在發展優質教育的溫床，然後把所有的教育工作者踩在地上，校園不應變成傳達錯誤的價值觀變成撕裂及不斷衝突的場所。

台大教育部管中閔
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