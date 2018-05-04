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遇傳染病旅客禁空服員戴口罩手套 恐挨罰

2018-05-04 17:44中央社 台北4日電

桃園機場日前爆發麻疹群聚感染，卻有航空公司禁止空服員戴口罩、手套。疾管署今天強調，在遇到疑似傳染病旅客時，航空公司有責任提供口罩、手套給空服員使用，違者恐挨罰。

桃園市空服員職業工會今天舉辦記者會，指控部分航空公司認為空服員上班時戴口罩、手套收餐會影響觀感，不論是否有疫情都禁戴口罩和手套，質疑忽視防疫。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天受訪時表示，根據「傳染病防治法」規定，航空公司及其工作人員有責任協助機上感染管控，例如麻疹就是透過空氣傳播的疾病，戴口罩、手套確實有助預防。

羅一鈞說，疾管署早訂有「入（出）境航空器疑似傳染病旅客（含機組員）之處理作業建議原則」，若旅客出現明顯不舒服、持續性咳嗽、呼吸不順或困難、持續性腹瀉、持續性嘔吐、皮膚出疹、不正常出血、意識不清楚等疑似傳染病症狀，空服員都可以戴口罩或手套避免被傳染，航空公司也有責任提供這些物資給空服員使用。

不論是否有疫情爆發，上述規定都適用，羅一鈞強調，疑似傳染病個案可能出現在任何時刻，因此空服員服務疑似有傳染病的乘客時，可以戴上口罩、手套進行自我防護，日前曾多次與航空公司開會溝通，會中航空公司也都點頭表示願意遵辦。

羅一鈞說，空服員若發現航空公司沒有落實或刁難，可向主管機關提出檢舉，疾管署會與主管機關共同展開調查，最重可依法開罰新台幣1萬至15萬元。

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