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3年前放棄北一女 二信陳品竹正取長庚圓醫師夢

2018-05-04 14:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

107年大學申請入學各校系陸續放榜，今年度基隆區學測榜首二信高中陳品竹，繼通過陽明大學醫學系第一階段篩選後，再傳捷報，在申請入學管道正取長庚大學醫學系及備取台北醫學大學醫學系，她應該會選擇台北醫學大學醫學系，一圓其自小到大當醫生的夢想。

今年度基隆區學測榜首二信高中陳品竹，繼通過陽明大學醫學系第一階段篩選後，再傳捷報...
今年度基隆區學測榜首二信高中陳品竹，繼通過陽明大學醫學系第一階段篩選後，再傳捷報，在申請入學管道正取長庚大學醫學系及備取台北醫學大學醫學系。圖／二信提供
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陳品竹二信國中部畢業後，當年她升學時放棄北一女中，選擇直升二信高中普通科，一路以來成績都相當優秀，在學校也樂於助人。陳品竹說，選擇這兩校系之公費體系，主要考慮希望減輕家中負擔。北醫備取二，依歷年數據，可望獲得錄取。

陳品竹表示，自己家庭經濟狀況不是很好，希望未來能當醫生幫助弱勢家庭，3年前捨棄北一女，留在二信高中就讀普通科菁英班，除了可以拿到學校獎學金，幫助自己完成3年學業，還可借助學校的菁英班課程安排，順利考上公費醫學系，她應該會選擇台北醫學大學醫學系。

陳品竹沒有補習，靠的是媽媽的陪伴及學校完整的教育，平日和假日大多待在家中念書，大部分的時間都花在讀書上，她愛跳舞和閱讀，曾在學校擔任國標舞社社長，也喜歡閱讀文學作品。

今年學測考取總級分74級分好成績，是基隆學測榜首，她說，讀書沒有捷徑，只有踏實並找到方法才能獲得好成績，各科都要學習，碰到自己的弱科，可以透過了解自己的風格，找到讓自己能夠接受的理由，說服自己後就有深刻的印象。

二信表示，一般人不願意讀公費生是怕需要簽約被約束，但是陳品竹很懂事，願意受約束，只要能完成當醫生幫助弱勢家庭。

北醫弱勢家庭公費長庚醫學系
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