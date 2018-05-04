影／拔管案延燒！交大教授籲「政府收回成命」

2018-05-04 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



交通大學現職和退休教職員聯合成大、中大發起「校園自主行動聯盟」，今天在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。交大工業工程與管理學系教授唐麗英表示，請政府落實大學自治和學術自由，收回成命，尊重台大校長遴選結果。

校園自主行動聯盟指出，民主政治及學術自由是基本原則及價值，台灣是民主國家，不可避免存在多元看法及差異，但應彼此尊重、和而不同、共存共榮，嚴正呼籲政府收回成命，尊重台大校長遴選結果。

校園自主行動聯盟說，教育部聘任國立大學校長的沿革，可由解嚴前的官派（教育部直接聘任），到教改期間。呼應大學自主，大學法修改為由大學成立遴選委員會，推薦2至3人由教育部擇一聘任之 （此為兩階段遴選）。

校園自主行動聯盟說，後來，因有立委質疑兩階段遴選不符大學自治的精神，進一步改為目前的一階段遴選，即成立遴選委員會遴選一人後由教育部聘任之。遴選委員會中，校內委員占2/5，校友代表及社會公正人士占2/5，餘由教育部遴派。遴選委員會依法定遴選程序決定校長人選後，依大學法規定由 教育部「聘任」之,完成遴選作業。

至於遴選過程中出現的種種爭議，校園自主行動聯盟指出，包括候選人身分揭露、遴選委員利益迴避、 以及遴選辦法是否周全完善等，則留待未來持續進行公共議論。

校園自主行動聯盟說，學術與政治之間的分際逐漸清晰，政治不得干預學術，已經是國際社會不可動搖的共識。幾個月以來的紛擾，讓人不安，但總以為威權已經過去，執政者應不致甘冒大不諱，違逆民主政治與學術自由的基本原則與價值，貿然侵犯大學自主。

可是，看到執政者最後作為，讓人體認到原則可以悍然毀棄，美好的價值卻是如此脆弱，二者都需要捍衛與守護。