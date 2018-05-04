親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

廠商驚傳大量解雇 故宮南院副院長：將衝擊營運

影／摩鐵大亨被擄 重量級人士跨海打一通電話協調放人

影／拔管案延燒！交大教授籲「政府收回成命」

2018-05-04 14:46聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

交通大學現職和退休教職員聯合成大、中大發起「校園自主行動聯盟」，今天在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。交大工業工程與管理學系教授唐麗英表示，請政府落實大學自治和學術自由，收回成命，尊重台大校長遴選結果。

校園自主行動聯盟指出，民主政治及學術自由是基本原則及價值，台灣是民主國家，不可避免存在多元看法及差異，但應彼此尊重、和而不同、共存共榮，嚴正呼籲政府收回成命，尊重台大校長遴選結果。

校園自主行動聯盟說，教育部聘任國立大學校長的沿革，可由解嚴前的官派（教育部直接聘任），到教改期間。呼應大學自主，大學法修改為由大學成立遴選委員會，推薦2至3人由教育部擇一聘任之 （此為兩階段遴選）。

校園自主行動聯盟說，後來，因有立委質疑兩階段遴選不符大學自治的精神，進一步改為目前的一階段遴選，即成立遴選委員會遴選一人後由教育部聘任之。遴選委員會中，校內委員占2/5，校友代表及社會公正人士占2/5，餘由教育部遴派。遴選委員會依法定遴選程序決定校長人選後，依大學法規定由 教育部「聘任」之,完成遴選作業。

至於遴選過程中出現的種種爭議，校園自主行動聯盟指出，包括候選人身分揭露、遴選委員利益迴避、 以及遴選辦法是否周全完善等，則留待未來持續進行公共議論。

校園自主行動聯盟說，學術與政治之間的分際逐漸清晰，政治不得干預學術，已經是國際社會不可動搖的共識。幾個月以來的紛擾，讓人不安，但總以為威權已經過去，執政者應不致甘冒大不諱，違逆民主政治與學術自由的基本原則與價值，貿然侵犯大學自主。

可是，看到執政者最後作為，讓人體認到原則可以悍然毀棄，美好的價值卻是如此脆弱，二者都需要捍衛與守護。

唐麗英強調，在尊重大學自治 及學術自由之下，教育部與各大學應積極共同檢討改善相關遴選辦法，未修法前，「請教育部尊重現行法規，依法行政。」

交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代...
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。記者郭宣彣／攝影
分享
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代...
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。記者郭宣彣／攝影
分享
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代...
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。記者郭宣彣／攝影
分享
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代...
交通大學今天在校園內發起「校園自主行動聯盟」，並響應在校園內發動綁黃絲帶行動，代表捍衞大學自主及學術自由。記者郭宣彣／攝影
分享

教育部台大交大管中閔
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／聲援台大新五四 國民黨團再衝吳茂昆辦公室撲空

2018-05-04 12:40

【重磅快評】新五四運動 只為喚起知識份子的良知！

2018-05-04 14:13

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

清大生發表五四感動宣示 反諷校方大學自治是假象

2018-05-04 11:41

影／中部學生黑衣「快閃公祭」大學自治 挺台大新五四

2018-05-04 11:23

校園自主行動聯盟 籲尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 11:22

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17

台大海外校友會 籲「勿戕害大學自治」

2018-05-04 11:04

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

影／國民黨立委衝教育部長室 挺大學自主

2018-05-04 10:58

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

談管中閔提前就任獨董原因 徐國勇：想多領薪水

2018-05-03 13:46

新五四運動萬人報名 台大：不支持罷課

2018-05-03 13:28

政大發聲明：不默認侵蝕大學自主的胡作非為

2018-05-03 13:25

劉兆玄談拔管：全世界沒這樣搞的

2018-05-03 13:23

【重磅快評】拔管獨董進階版？ 顧立雄不惜股市掀風暴

2018-05-03 13:04

教長「拔管」 韓國瑜：一群聰明的人在做糊塗事

2018-05-03 13:01

台大「新五四運動」反拔管 藍議員呼籲柯P應響應

2018-05-03 10:48

獨／劉兆玄談拔管案：全世界沒有這樣子搞的

2018-05-03 09:39

台大師生五四罷課行動 校方：不支持也未核准

2018-05-03 08:31

這些人高喊大學自主卻無視管案 孫大千：美麗的謊言

2018-05-03 08:23

謝長廷：大學自治不以政治立場為出發點的爭辯可達成

2018-05-03 01:50

拔管唱反調？ 謝長廷：保障大學自治是絕對必要的

2018-05-03 00:21

孫震回敬蔡政府「裝睡的人叫不醒」

2018-05-03 00:14

謝文進批民進黨 不容黑手伸交、清大

2018-05-02 23:42

【即時短評】無限上綱拿獨董做文章 官方拔管沒能耐沒底線

2018-05-02 22:15

對拔管案表態 教授：挺民進黨有違我的良知

2018-05-02 21:43

批台大遴選委員會 柯建銘：管中閔案就是選舉舞弊

2018-05-02 20:15

前台大校長孫震「挺管」 段宜康：歷史最大的荒謬！

2018-05-02 19:54

力挺管中閔為台大校長 台大財金系發聲明

2018-05-02 17:38
看更多

熱門文章

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

【重磅快評】兩要角猛拔管 卻把蔡政府卡在囧途中

2018-05-03 16:54

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

繁星台大醫科狀元落雲林 小女生志氣高想當偏鄉醫生

2018-05-03 16:17

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

教部稱台大案非「行政處分」 律師：那何來不聘權利？

2018-05-03 15:13

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

拔管、挺管霧煞煞？一次搞懂其中眉角

2018-05-03 16:29

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

連謝長廷都挺學術自由 羅智強：小英應為「拔管」道歉

2018-05-03 16:06

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料

2018-05-04 13:58

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

台大遴選案不算行政處分 公法學者：教育部強詞奪理

2018-05-03 18:46

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

台大校長爭議 科技部長陳良基：很難過

2018-05-03 15:48

陳良基：我兼任獨董時適用舊法 可以追溯

2018-05-03 16:30

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

她外語第一名畢業不找高薪工作 跑到非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 10:53

疑受台大案效應影響 政大首次「灑網徵才」成效不佳

2018-05-03 22:07

教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野

2018-05-04 14:11

技職繁星放榜 台科大首度將名額分配至各系

2018-05-03 18:59

台大醫繁星榜首在雲林 不補習的2個讀書要領

2018-05-03 23:45

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top