85歲失智母常動怒 接觸「長照課程」變超開朗

2018-05-04 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「媽媽以前動不動就生氣...。」一名60歲陳姓男子說，85歲老母親透過長照樂智社區服務據點，接觸園藝治療、記憶力測試等相關課程已經半年多，從一開始抗拒到現在期待每周去上課，還會問「什麼時候上課？」多了管道舒緩情緒，性格也明顯開朗，透過課程可讓病人跟家屬做互動，對他們的病情也很有幫助，讓家屬們也能喘息。 陳老奶奶參加園藝治療等課程後變開朗，與兒子感情也更加融洽。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

新北市長照特約亞東社區整合型服務中心今天正式啟動，亞東醫院與21家特約社區整合型服務的長照單位合作，長照樂智社區服務據點也是其中中之一，建立以社區為基礎的長照服務體系，縮短長者服務申請的等待時間，也減輕家屬照顧負擔。

亞東醫院院長林芳郁表示，台灣已經進入高齡社會，為了因應未來的「超高齡社會」，長照工作越來越重要，但這個工作光靠亞東醫院是不夠的，目前我們邀請21家特約社區整合型服務的長照單位，希望透過整合，讓長者們未來可以有個更好的「A＋生活」。

「我們就像是長照單位的手跟腳。」亞東醫院社工室主任熊蕙筠表示，醫院這邊負責聯繫照護的部分，讓病患及家屬從以前等待時間一個月到兩個月，直接縮短成7天，且也會後續追蹤他們接受服務後的狀況。