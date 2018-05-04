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85歲失智母常動怒 接觸「長照課程」變超開朗

2018-05-04 14:43聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「媽媽以前動不動就生氣...。」一名60歲陳姓男子說，85歲老母親透過長照樂智社區服務據點，接觸園藝治療、記憶力測試等相關課程已經半年多，從一開始抗拒到現在期待每周去上課，還會問「什麼時候上課？」多了管道舒緩情緒，性格也明顯開朗，透過課程可讓病人跟家屬做互動，對他們的病情也很有幫助，讓家屬們也能喘息。

陳老奶奶參加園藝治療等課程後變開朗，與兒子感情也更加融洽。記者張曼蘋／攝影
陳老奶奶參加園藝治療等課程後變開朗，與兒子感情也更加融洽。記者張曼蘋／攝影
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新北市長照特約亞東社區整合型服務中心今天正式啟動，亞東醫院與21家特約社區整合型服務的長照單位合作，長照樂智社區服務據點也是其中中之一，建立以社區為基礎的長照服務體系，縮短長者服務申請的等待時間，也減輕家屬照顧負擔。

亞東醫院院長林芳郁表示，台灣已經進入高齡社會，為了因應未來的「超高齡社會」，長照工作越來越重要，但這個工作光靠亞東醫院是不夠的，目前我們邀請21家特約社區整合型服務的長照單位，希望透過整合，讓長者們未來可以有個更好的「A＋生活」。

「我們就像是長照單位的手跟腳。」亞東醫院社工室主任熊蕙筠表示，醫院這邊負責聯繫照護的部分，讓病患及家屬從以前等待時間一個月到兩個月，直接縮短成7天，且也會後續追蹤他們接受服務後的狀況。

熊蕙筠坦言，目前遇到的困難就是人力不足，從四月試營運至今，一個月就收70名個案，但居家服務員與個案管理師真的難尋，一人要服務太多個案，若能有更多人力投入，就能提供小而美的服務品質。

新北市長照特約亞東社區整合型服務中心啟動，失智長者與小朋友們一同開心表演。記者張...
新北市長照特約亞東社區整合型服務中心啟動，失智長者與小朋友們一同開心表演。記者張曼蘋／攝影
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新北市長照特約亞東社區整合型服務中心今天正式啟動。記者張曼蘋／攝影
新北市長照特約亞東社區整合型服務中心今天正式啟動。記者張曼蘋／攝影
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長照社工失智
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