親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

觸身球血淚史：合法暴力，值得嗎？

小英的手伸進教育部？ 從520就任總統第一天就開始

國內首見！萬里隧道將採「平均速率」科技執法

2018-05-04 13:12聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率科技執法，以降低隧道內汽、機車超速釀成的交通事故，及兼顧警員執法安全；所謂平均速率科技執法，是在進、出口設置偵測設備，記錄車輛進出的時間，換算通過該路段時間及通行速率，目前隧道內限速為50公里。

萬里隧道平均速率科技執法終點。記者袁志豪／翻攝
萬里隧道平均速率科技執法終點。記者袁志豪／翻攝
分享

交大指出，新北市萬里隧道全長約1.1公里，進、出口為彎道，隧道中間路段平直，導致民眾容易因車速過快，過彎時來不及減速而肇事，屬高肇事路段；即使隧道外兩端隧道口各有1處測速照相機，車輛仍在隧道內超速，易於出口彎道肇事，2016年到2017年間共發生4件死亡事故，造成4人死亡。

交大表示，隧道外執法設備無法有效降低隧道內車速，隧道內又無合適的執法空間，有鑑於近期國道警員值勤時遭遇重大死傷意外，更不適合安排員警在隧道內執法；經參考歐洲國家速率執法經驗，評估後決議實施區間平均速率執法，期能有效降低隧道內車速，減少事故發生。

所謂平均速率科技執法，是在進、出口設置偵測設備，記錄車輛進出時間，換算車輛通過時間及通行速率，辨別車輛有無超速行駛，要求駕駛人以穩定且合理行車速率使用道路。

據國外研究，此措施實施後除降低交通事故率有33%至85%不等的效果，另在空氣污染方面，一氧化碳的排放量降低了15.3%，氧化氮化合物降低了4.6%，空氣懸浮微粒降低了6.4%，二氧化碳的排放量降低了5%。

交大指出，現行測速照相設備也是運用平均速率的概念，利用雷達波偵測車輛在特定範圍內移動距離與時間差來計算車速，只是偵測距離非常短，如同瞬間速率；此種執法設備所能控制速率範圍相當有限，且部分駕駛人發現固定桿時會驟然減速，容易引起事故。

區間平均速率執法可隨距離之增加，擴大速率監控範圍，駕駛人為避免超速受罰，於監控路段多將依循速限行駛，可確實達到維護行車安全目的。

由於這項科技執法是台灣首見，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在區間測速路段起點前，除依「道路交通管理處罰條例」第7條之2規定，一般道路設於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面（有相機圖案之三角警告標誌）外，並加掛文字為「前方區間測速長度○公里」附牌。

交大將會設置足夠的標誌，用以區別現行測速照相執法方式，另在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」牌面。

交大提醒駕駛人，因速率是以平均值認定，故於監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可，存有補救機會，且依「違反道路交通管理事件裁罰基準與處理細則」第12條規定，超速10公里內得實施勸導，區間測速均適用上揭勸導規定。

新北警強調，行車速率過快往往是造成事故發生主要因素之一，科技執法的主要目的在於減少交通事故，每降低一件死亡交通事故的發生，可以防止至少一個家庭的破碎，亦可減少因事故而造成壅塞的社會成本，維持道路的通行效率，提升交通安全，亦可減少警察執法面臨意外風險。

新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率...
新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率科技執法。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率...
新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率科技執法。記者袁志豪／翻攝
分享
萬里隧道平均速率科技執法起點。記者袁志豪／翻攝
萬里隧道平均速率科技執法起點。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率...
新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率科技執法。記者袁志豪／翻攝
分享

測速
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／不解米其林熱潮 柯文哲：排隊超過5分鐘就不吃

2018-05-04 12:43

再等等！大客車確定明天還無法走蘇花改

2018-05-04 11:55

防麻疹別在乎形象！ 疾管署勸航空公司允空服員戴口罩

2018-05-04 11:58

禁帶外食還硬叫外送 老闆娘霸氣外露高EQ回應奧客

2018-05-04 13:17

水下11.5米！世界最深海底郵筒 綠島啟用

2018-05-04 11:40

幼兒園近視率逾23% 釀視網膜剝離失明風險

2018-05-04 12:00

三溫暖變日租套房照賣禮券攬客 消保處稽查開罰

2018-05-04 11:49

旅行焦慮無所不在 調查近半數台人為語言所困

2018-05-04 12:53

戶外活動哪預防近視最好？ 答案是走廊、樹蔭下

2018-05-04 13:04

摸蔬菜生蛋沒洗手 當心感染敗血症

2018-05-04 12:48

下課出教室！研究：每周戶外11小時 可少增3成近視度數

2018-05-04 11:43

芒果銷韓檢疫卡卡 南韓蘋果梨子來台卻不少

2018-05-04 11:41

國健署調查：兒少近視惡化 大班10童就有1童近視

2018-05-04 11:02

政府補助奏效？ 花蓮觀光回溫

2018-05-04 10:59

南部缺水灌溉 台南玉井芒果推估產量僅去年3~5成

2018-05-04 10:36

這裡有洋蔥！中油直營店挺農民 開賣1萬袋洋蔥

2018-05-04 10:19

遊柬埔寨後返國 宜蘭確定出現首例登革熱境外移入個案

2018-05-04 09:38

梅雨何時來？ 氣象專家：近2周盼無影

2018-05-04 09:33

上班不要只會白襯衫 不同襯衫讓工作也能有型又專業

2018-05-04 09:25

日本女生都在穿的單品 讓嬌小個子也能穿出歐美身材

2018-05-04 09:22

什麼都賣！好市多「百萬金條」登場 網：價格很不錯！

2018-05-04 09:19

今起好天氣！下周二鋒面到 全台將有雷雨

2018-05-04 08:19

影／三高患者推拿按摩要小心 不小心可能要命

2018-05-04 07:19

影／熱得像夏天！吳德榮：周日高溫更上看35度

2018-05-04 06:47

上午6時19分台南規模4.0地震 最大震度台南4級

2018-05-04 06:46

台南06：19地震 規模4.0

2018-05-04 06:39

鋒面遠離…北台灣低溫19度 出門添件薄外套

2018-05-04 05:02

北部空品改善 中南部橘色提醒

2018-05-04 04:56

郵局大當機 金管會要求7天內提檢討報告

2018-05-04 00:42

新竹馬偕打錯疫苗 隱瞞3個月

2018-05-04 00:42

全台郵局電腦當機 14年前同天也遭「殺手」攻擊

2018-05-04 00:42

健康你我他／DIY草莓蛋糕 意外拉近母女心

2018-05-03 23:28

痠痛就是骨刺？講座破解迷思

2018-05-03 23:27

與十二指腸潰瘍纏鬥一生 痛苦帶來成就

2018-05-03 23:21

雙北吃到飽定期票 半個月318件異常扣款

2018-05-03 22:54

吳德榮：下周鋒面水氣強且較多 可能短時強降水

2018-05-03 21:35

鋒面快閃 北台灣明天清晨仍涼白天回暖

2018-05-03 20:18

無效醫療比率高 末期失智7成插過鼻胃管

2018-05-03 19:06

肺阻塞一年奪逾6千命 孫越也受苦

2018-05-03 17:35
看更多

熱門文章

月入27K孝親費就要1萬 父母一句話讓他超心酸

2018-05-03 13:34

什麼都賣！好市多「百萬金條」登場 網：價格很不錯！

2018-05-04 09:19

台北旅展周五登場 6大飯店餐券最低半價可入手

2018-05-03 18:02

眼鏡蛇頻出沒基隆情人湖 大型社區都有住戶驚

2018-05-03 18:58

鳳梨盛產價跌？農糧署官員四個字回應

2018-05-03 15:13

外國人讚台灣治安好 網友卻反駁有兩點很危險

2018-05-03 14:35

金門出現疑似麻疹個案？衛生局：檢驗報告6日出爐

2018-05-03 17:55

男子異想天開與懶熊自拍 慘遭活活咬死

2018-05-04 10:44

影／熱得像夏天！吳德榮：周日高溫更上看35度

2018-05-04 06:47

台南06：19地震 規模4.0

2018-05-04 06:39

環球影城、迪士尼門票「買1送1」 可樂旅遊4日開賣

2018-05-03 15:39

影╱全台大當機 中華郵政致歉：近年最嚴重

2018-05-03 15:45

WHA邀請機會渺茫 衛福部可能再開國際記者會

2018-05-03 15:46

雙北吃到飽定期票 半個月318件異常扣款

2018-05-03 22:54

送模型不夠看！7-11集點抽「真的」HONDA重機

2018-05-03 14:01

鋒面遠離…北台灣低溫19度 出門添件薄外套

2018-05-04 05:02

新竹馬偕打錯疫苗 隱瞞3個月

2018-05-04 00:42

居家照服員底薪設定3.2萬引不滿 陳時中：改革不快不行

2018-05-03 16:01

這裡有洋蔥！中油直營店挺農民 開賣1萬袋洋蔥

2018-05-04 10:19

今日星座運勢／牡羊 適當紓壓 避免過度壓榨自己

2018-05-04 00:00

劉詩詩穿SANDRO的T恤好可愛 今夏洋溢摩洛哥風情

2018-05-03 18:00

鋒面快閃 北台灣明天清晨仍涼白天回暖

2018-05-03 20:18

影／永遠的孫叔叔 回顧孫越豐富的一生

2018-05-03 14:46

今起好天氣！下周二鋒面到 全台將有雷雨

2018-05-04 08:19

肺阻塞一年奪逾6千命 孫越也受苦

2018-05-03 17:35

巧合！郵局大當機 最嚴重一次在十四年前的今天

2018-05-03 14:38

吳德榮：下周鋒面水氣強且較多 可能短時強降水

2018-05-03 21:35

相處之道／沒說清楚不准睡

2018-05-04 06:00

梅雨何時來？ 氣象專家：近2周盼無影

2018-05-04 09:33

袋貂媽媽救子 狠咬擊退蟒蛇

2018-05-04 11:49

水下11.5米！世界最深海底郵筒 綠島啟用

2018-05-04 11:40

【小孟塔羅】2018 年中會有什麼好事發生？

2018-05-04 10:08

威力彩、雙贏彩、今彩539開獎號碼看這裡

2018-05-03 21:14

影／三高患者推拿按摩要小心 不小心可能要命

2018-05-04 07:19

曾之喬混搭點睛品迎向30歲 時尚展覽期間限定

2018-05-03 17:41

全台郵局電腦當機 14年前同天也遭「殺手」攻擊

2018-05-04 00:42

加拿大航空線上旅展 限時四天優惠價

2018-05-03 14:40

女性成長／年齡與母親

2018-05-04 06:00

世界第七好吃快煮麵！ 老媽拌麵實體店今起試賣

2018-05-03 22:51

我愛一個人煮／麵糊麵糰做蛋餅

2018-05-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top