國內首見！萬里隧道將採「平均速率」科技執法

2018-05-04 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市交通大隊預定自今年7月1日起，於新北市萬里區萬里隧道，實施首創區間平均速率科技執法，以降低隧道內汽、機車超速釀成的交通事故，及兼顧警員執法安全；所謂平均速率科技執法，是在進、出口設置偵測設備，記錄車輛進出的時間，換算通過該路段時間及通行速率，目前隧道內限速為50公里。 萬里隧道平均速率科技執法終點。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

交大指出，新北市萬里隧道全長約1.1公里，進、出口為彎道，隧道中間路段平直，導致民眾容易因車速過快，過彎時來不及減速而肇事，屬高肇事路段；即使隧道外兩端隧道口各有1處測速照相機，車輛仍在隧道內超速，易於出口彎道肇事，2016年到2017年間共發生4件死亡事故，造成4人死亡。

交大表示，隧道外執法設備無法有效降低隧道內車速，隧道內又無合適的執法空間，有鑑於近期國道警員值勤時遭遇重大死傷意外，更不適合安排員警在隧道內執法；經參考歐洲國家速率執法經驗，評估後決議實施區間平均速率執法，期能有效降低隧道內車速，減少事故發生。

所謂平均速率科技執法，是在進、出口設置偵測設備，記錄車輛進出時間，換算車輛通過時間及通行速率，辨別車輛有無超速行駛，要求駕駛人以穩定且合理行車速率使用道路。

據國外研究，此措施實施後除降低交通事故率有33%至85%不等的效果，另在空氣污染方面，一氧化碳的排放量降低了15.3%，氧化氮化合物降低了4.6%，空氣懸浮微粒降低了6.4%，二氧化碳的排放量降低了5%。

交大指出，現行測速照相設備也是運用平均速率的概念，利用雷達波偵測車輛在特定範圍內移動距離與時間差來計算車速，只是偵測距離非常短，如同瞬間速率；此種執法設備所能控制速率範圍相當有限，且部分駕駛人發現固定桿時會驟然減速，容易引起事故。

區間平均速率執法可隨距離之增加，擴大速率監控範圍，駕駛人為避免超速受罰，於監控路段多將依循速限行駛，可確實達到維護行車安全目的。

由於這項科技執法是台灣首見，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在區間測速路段起點前，除依「道路交通管理處罰條例」第7條之2規定，一般道路設於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面（有相機圖案之三角警告標誌）外，並加掛文字為「前方區間測速長度○公里」附牌。

交大將會設置足夠的標誌，用以區別現行測速照相執法方式，另在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」牌面。

交大提醒駕駛人，因速率是以平均值認定，故於監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可，存有補救機會，且依「違反道路交通管理事件裁罰基準與處理細則」第12條規定，超速10公里內得實施勸導，區間測速均適用上揭勸導規定。