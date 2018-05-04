戶外活動哪預防近視最好？ 答案是走廊、樹蔭下

2018-05-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



推動基礎視力防治，衛福部國健署委託高雄長庚醫院眼科團隊，於全台北、中、南、東多所學校推動近視病防治介入研究，執行下課教室淨空戶外活動，1年後成果顯示，每周戶外活動累積達11小時，控制近視度數可達30％的效益，另也證實比起在教室內、陽光下活動，在走廊、樹蔭下活動更能預防近視。

高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌執行「台灣多區域群集隨機研究校園近視預防介入計畫」，於國內7所學校採行介入措施、9所學校為對照組，共693位學生參與，執行下課教室淨空戶外活動，累計每周達11小時後，1年後顯示全部學生近視度數差異12度，對照組新近視發生比率以及快速近視惡化比率較大。

值得注意的是，吳佩昌說，比起以往認為下課後待在教室內活動、或在戶外陽光下的操場、運動場活動來說，選擇在陰天、走廊或樹蔭下的戶外活動、讓眼睛放鬆，預防近視的效果更佳。

吳佩昌解釋，戶外活動能預防近視的機轉，經動物實驗發現太陽光線會讓眼睛視網膜產生較多的多巴胺，進而抑制近視眼的眼軸拉長，減緩近視度數增加。但教室內光線經研究發現，不足以達到有效抑制眼軸拉長的效益，反而是戶外陰天光線約15000流明，或至少到走廊、樹蔭下光線約2000至6000流明更有效果。