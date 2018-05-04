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旅行焦慮無所不在 調查近半數台人為語言所困

2018-05-04 12:53經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全球線上訂房品牌 Booking.com 近期進行一項研究，邀請全球超過2萬500位旅客參與，以了解哪些原因讓人旅遊無法盡興，進而找出解決煩惱的方法，提供安心出遊不受限的訣竅。根據調查顯示，有超過四成（42%）的台灣旅客想在未來成為一個無所畏懼並勇闖天涯的旅行家，在旅行中體驗所有、不因為任何事情而退縮，並勇於體驗新鮮事物及嘗試不同作風，挑戰自我極限。但同時，卻有超過半數（53%）的台灣旅客覺得他們沒有好好把握機會，盡情體驗旅遊的樂趣。

Booking.com調查指出，有近半數的台灣旅客認為，語言隔閡是在策畫旅程時令...
Booking.com調查指出，有近半數的台灣旅客認為，語言隔閡是在策畫旅程時令人卻步的原因之一。　圖／Booking.com提供
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此研究調查顯示，儘管現在有那麼多出遊選擇，卻只有一成的台灣旅客一生中曾在一次假期中放膽嘗試。其中一項常見的擔憂即是語言，相較於全球旅客的28%，有近半數（46%）的台灣旅客認為，語言隔閡是在策畫旅程時令人卻步的原因之一。另外，有31%的台灣旅客會因為對搜尋住宿地點感到困難而放棄，還有近五成（47%）的台灣旅客則會因為不熟悉旅途的狀況而感到焦慮。

當被問及什麼最能消彌旅途中的障礙與焦慮時，前三名分別是「入住優良的住宿」、「前往受到其他旅客正面評價的地點」，以及「能以當地語言問問題」。除此之外，透過科技也能協助旅客克服障礙，調查中更顯示，有近六成（58%）的台灣旅客常在旅行中使用科技。身為全球數位科技的領導品牌，Booking.com目前已開始試行使用人工智慧聊天機器人「Booking 小助手」，透過使用便利的聊天室介面，第一時間協助旅客處理訂單問題，Booking.com 上還有超過 1億4,700 萬則真實住客評語，讓旅客可以在出發前使用自己習慣的語言，搜尋所需資訊。

為幫助旅客能夠安心出遊不受限，Booking.com與全球速度最快的離線翻譯機品牌ili合作，提供以獨家折扣購買附贈限量 Booking.com 包裝的「ili 離線即時語音翻譯機」。

目前Booking.com 24 小時全年無休地提供 43 種語言的客戶服務，串聯起使用不同語言的人，此次與 ili 合作，更是希望能進一步協助旅客克服旅行中可能遭遇的語言障礙。此款翻譯機已在美國、日本、中國、台灣、香港、英國、加拿大、紐西蘭和澳洲上市，能離線翻譯字句，不論是問路、點菜、逛街，或是詢問當地人建議時，都能溝通無礙。Booking.com透過和ili合作，希望能幫助旅客勇敢展開新的旅程、放膽探索新世界。

Booking.com 的資深副總兼行銷總監Pepijn Rijvers表示，「旅行讓人夢想成真、體驗新事物，並讓生命更豐富。我們不只提供大家超棒的住宿選擇，還要提供關於旅遊目的地的知識與建議，不管去甚麼地方，都激勵大家想更了解當地、走得更遠、擁抱每一個深入探索的機會。我們不斷創新，持續尋找最新科技中的可用之處，讓人旅遊沒煩惱，進而讓每個人都能盡情探索世界。這次與 ili 的合作就是一個很好的例子，說明不論你想去哪裡、不論何時何地，我們都想為你提供更好的旅遊體驗。」

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