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禁帶外食還硬叫外送 老闆娘霸氣外露高EQ回應奧客

2018-05-04 13:17聯合新聞網 綜合報導

有餐廳老闆娘表示，店內規定禁止外食，卻有客人不但外訂手搖飲料，還嗆聲認為這是小事...
有餐廳老闆娘表示，店內規定禁止外食，卻有客人不但外訂手搖飲料，還嗆聲認為這是小事，老闆娘應該要通容他們。聯合報系資料照
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就是要衝撞「禁帶外食」規定？有餐廳老闆娘在臉書發文，表示餐廳規定禁止攜帶外食，沒想到有客人打電話訂手搖飲料還外送到店內，當她提醒客人不能用外食時，對方竟然跟外送員說「那我不要了」，並把責任全推到老闆娘身上。

這名餐廳老闆娘1日在臉書「靠北奧客」發文抱怨，表示她們餐廳有明確規定客人禁帶外食，但某天營業到一半，居然有飲料外送員提著將近10杯手搖飲料送到店內，但問了店裡的人員都說沒有叫外送。

當飲料外送員要打電話確認時，店內某桌的客人才緩緩地舉手「是我們叫的」。老闆娘見狀，客氣的向客人說，「不好意思，我們禁帶外食哦！」沒想到，客人卻毫不客氣的回嗆「那怎辦？那叫他（外送員）拿回去好了！我不要了」，並且當著外送員的面指著老闆娘說，「是她的問題哦！是她不讓我喝的哦！」讓她當場傻眼，外送員也不知道該如何是好，只能尷尬地站在旁邊。

就在這個時候，老闆娘突然霸氣向外送員說「多少錢？我付！」並拿一張名片給外送員，表示下次如果有打電話要送飲料到店內來，除非是餐廳的電話，不然一律不要送，外送員收下名片，說了聲「好」離開後，她就把飲料分送給員工喝。但這個舉動讓訂飲料的客人就很不滿，直問「只不過是個飲料，有必要這樣嗎？」她則回說是原則問題，對方一聽更不滿，嗆說「好！妳看妳會不會因為妳的爛原則損失一堆客人」，老闆娘也不甘示弱的表示「如果不能遵守原則的客人不要來也罷！」隨後就轉身離開。

許多網友看到後，都覺得對方是奧客無誤，紛紛留言支持老闆娘，表示「老闆娘EQ很高」、「處理方式不錯，至少外送員沒白跑，也剛好體恤員工請他們喝飲料」、「給了一次方便，就會有無數次的隨便」、「可以請客人喝完再進餐廳」、「以後標註攜帶外食需要酌收清潔費／開瓶費」。

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