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下課出教室！研究：每周戶外11小時 可少增3成近視度數

2018-05-04 11:43聯合報 記者羅真╱即時報導

幼稚園大班每10人就有1人近視，未來國健署將規劃推動健康促進幼兒園，希望能透過家...
幼稚園大班每10人就有1人近視，未來國健署將規劃推動健康促進幼兒園，希望能透過家長參與幼兒園幼兒活動，強化家長對近視是疾病觀念。記者羅真／攝影
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下課走出教室，有助預防近視！台灣孩童一旦近視，每年約增加100度，衛福部國健署委託研究發現，孩子若每周有11小時的戶外活動，可少增加30%的近視度數，若同時接受專業治療，整體可少增加80%的近視度數。

有鑑於我國兒少近視率越來越嚴重，中華民國眼科醫學會日前呼籲教育部施鐵腕，規範孩子每天至少有1節戶外活動課。對此，教育部國民學前及教育署回應，難以強制規範，但已自102年起開始倡導學校單位落實下課戶外活動、鼓勵將課程移往戶外，課後及假日也請家長協助增加孩子的戶外活動時間，達到天天戶外120分鐘的目標。

國健署於102至104年委託高雄長庚醫院團隊，於北、中、南、東進行一大型研究，在7所學校採行「下課教室淨空！每周11小時戶外活動」的介入措施，另有9所學校為對照組，兩組學生皆配戴照度計、做日誌記錄並進行問卷調查，共計693位學生參與。1年後發現，近視學生1年可少增加30%，若同時接受眼科醫療控制，整體而言可少增加80%。這項研究成果已獲國際知名眼科權威期刊Ophthalmology刊登。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌說，台灣的小朋友一旦近視，每年約增加100度，充分的戶外活動減少增加約30度，若加上醫療，整體而言可減少增加80度。如若不控制度數，以1年增加100度的情況持續下去，孩子5年後就變成高度近視，提升失明風險。

吳佩昌說，室內照度約500流明，最多不超過1000流明，而在戶外，光是走廊或樹蔭下都有3000至6000流明的照度，陰天的操場上也有2萬流明的照度，加上戶外活動可使視網膜分泌較大量的多巴胺，這些因子皆可抑制眼軸增長。

近視
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