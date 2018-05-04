芒果銷韓檢疫卡卡 南韓蘋果梨子來台卻不少

2018-05-04 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



南韓蘋果。 資料照／韓國蘋果輸出協議會提供 分享 facebook 去年，我國芒果外銷因中國與南韓同時檢驗出農藥殘留而受挫，導致芒果回銷台灣，造成夏季水果大跌；農委會表示，南韓是新興的農產品外銷市場，但台灣並沒有簽訂農業合作平台，只能透過經濟部的台韓經貿諮商會議溝通，或透過防檢疫單位諮商平台，與南韓檢疫單位對話。

台灣的芒果銷韓在104年達最高峰，當年賣了1769公噸，但去年與前年，因為檢疫問題受阻，僅有300多公噸；但這幾年南韓的水果來台卻不少，根據農委會的農業貿易統計，我國光是去年一整年，韓國生鮮蘋果進口1383公噸，韓國梨子進口9275公噸；防檢疫問題，被國內農民、外銷業者視為雙方貿易障礙的一環。

農委會國際處副處長林家榮表示，台灣與16個國家簽有純粹農業與農業間的農業合作平台，比如泰國、菲律賓、印尼、澳洲、荷蘭、匈牙利、波蘭等等，可以就雙方非關稅的貿易障礙在平台上溝通，比如我國的文心蘭賣到澳洲，就是透過這農業平台溝通。

他表示，但日、韓、美國，我國並無與其簽定農業合作平台，就必須透過經濟部的經貿會議平台去提，南韓105年12月31日開始，針對熱帶水果農藥殘留標準，改採為正面表列，105年第八屆的台韓經貿諮商會議上，我國便請韓方說明制度的改變相關事項，後來韓方也提供許多資料，建立了溝通管道後；去年第九屆台韓經貿會議，我國就沒有再提。