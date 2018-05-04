水下11.5米！世界最深海底郵筒 綠島啟用

2018-05-04 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



繼澎湖藝術魚礁「海底郵筒」，台東潛水勝地的綠島，今天也設置啟用全台第二處海底郵筒，台東縣政府與中華郵政合作，就以克里蒙氏豆丁海馬作為郵筒造型設計，在石朗浮潛區海下11.5公尺處設置高約180公分的世界最深海底郵筒，旅客必須使用綠島專用的明信片才能投遞。 今天在台東綠島石朗浮潛區海下11.5公尺處設置高約180公分，全台第二、世界最深海底郵筒，旅客必須使用綠島專用的明信片才能投遞。圖／潛水教練俞明宏提供 分享 facebook

台東縣長黃健庭今天早上也親自下潛，一同和在地潛水業者投遞第一張明信片，悠遊欣賞綠島海底的美景。他表示，綠島是夏季旅遊的勝地，因此，特別中華郵政與業者合作串聯，打造世界最深的海底郵筒，就是希望透過潛水旅遊，民眾能傳遞祝福分享愛，並且推廣海洋保育觀念。

澎湖縣政府去年7月選在馬公澎南鎖港浮潛秘境6米深的海底，興建一座結合水下裝置藝術與珊瑚礁復育功能於一體的海底郵筒，成為全台首座海底郵筒；台東綠島則選在石朗浮潛區海下11.5公尺處設置高約180公分的世界最深海底郵筒，比日本和歌山縣10公尺海底郵筒深，也是全台第二處海底郵筒，並在今天正式啟用。

不過，據了解這並不是綠島第一次設置海底郵筒，早在2016年綠島就有在地業者曾設置海底郵筒，讓潛水客可以寄明信片，但沒有向主管機關申請，因此，這個郵筒設置1個多月就給移除上岸。

台東縣政府表示，會以克里蒙氏豆丁海馬作為郵筒造型設計，在12年前於中寮港外海發現牠們的蹤跡，被稱為「綠島小精靈」，生長在5至12公尺的湧浪區，只要有仙掌藻的地方幾乎就能看到牠們。這郵筒不僅有海底收信寄信功能，未來，也由在地潛水業者擔任收信郵差，並定期維護郵筒設施，一張明信片包含投遞費用70元。

新設置的海底郵筒，潛水遊客能以防水材質印製的海底明信片寫信，將綠島風景與親朋好友分享，傳遞從最深海底寄出來真摰祝福，順道推廣海洋保育的觀念，讓更多人珍惜海洋資源，同時帶動綠島旅遊線新亮點。