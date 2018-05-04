今起好天氣！下周二鋒面到全台將有雷雨

2018-05-04 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天天氣逐漸回穩，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，雖然各地雲量都還是偏多，不過都是屬於淺薄雲系，不至於下雨，反而因為有雲擋住陽光，加上仍有些東北風，感受上還算舒適。 白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

不過，他說，要留意中南部的空氣品質，今天清晨已經有許多地方達到對敏感族群不健康等級，今天白天的擴散條件也不佳，敏感的人要多留意。

今天的穩定天氣，主要是因為昨天影響台灣的鋒面已經逐漸往東邊移動遠離，鋒面後方的冷高壓逐漸南下影響台灣，帶來乾冷空氣，因此天氣會較穩定。賴忠瑋表示，今天同時也是東北風逐漸減弱轉為偏東風的轉換期，因此會越來越穩定，溫度也會從今天開始逐漸回升。

賴忠瑋表示，預計周末兩天到下周一，也都是在高壓影響下的穩定天氣，可見陽光，加上偏南風逐漸增強，慢慢帶來南方的暖空氣，溫度也會一天比一天熱，逐漸回溫。

下周二受到鋒面雲系南下影響，全台灣都將有雷雨或是局部較大雨勢發生的機會。賴忠瑋表示，要留意的是這波鋒面可不像昨天的鋒面只有蜻蜓點水一下而已。目前資料顯示，下周二的鋒面結構較紮實，水氣量也較多，加上移速緩慢，到達台灣附近之後會有點滯留，因此要留意有持續性的雨勢，或是局部較大雨勢。預計鋒面的影響時間至少可以到下周四，下周五才會逐漸遠離，天氣漸好轉。

賴忠瑋表示，現在已進入5月份的梅雨季了，下周的鋒面也有點梅雨鋒面的雛型。

中央氣象局說，今天清晨東北季風影響，天氣偏涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

明天至下周一各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四鋒面影響，有局部大雨發生的機率；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。