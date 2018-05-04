影／熱得像夏天！吳德榮：周日高溫更上看35度

2018-05-04 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天平地天氣好轉、雲量稍多，白天氣溫升，山區有局部短暫陣雨，北部約在20至27度、中部22至30度、南部23至31度、東部20至28度。

他說，明天起至下周一各地為晴午後多雲，氣溫逐日升高；周日、下周一更是熱如夏天，目前模擬最高溫達35度左右，中午前後戶外活動要防曬、防中暑。

下周二、下周三另一波鋒面影響，他說，移動速度較上一波緩慢，結構比前波完整，西南風比較強、水氣也較多，形成不穩定的大氣環境；但對於鋒面的滯留性、西南風的強度及水氣輸送量，與典型最不穩定的梅雨型態相比，仍有段差距。儘管如此，在其中發展一些中、小尺度對流系統，伴隨短時強降水及劇烈天氣如雷擊、強風、冰雹等，機率還是很高。

他說，下周四、下周五鋒面北移，台灣附近大氣仍不穩定，午後易有強對流發展。由於科技的極限，這些中、小尺度對流系統及午後強對流發生的時間、地點，都是模式無法直接準確模擬的；況且其壽命短，可提前預警的時間也很有限；屆時大家還得多注意氣象局所發布的即時訊息及特報。

中央氣象局說，今天清晨東北季風影響，天氣偏涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

明天至下周一各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四鋒面影響，有局部大雨發生的機率；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。