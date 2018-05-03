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台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大自主聯盟明天下午將發動「新五四運動」，在象徵大學自治的傅鐘前舉辦一連串活動，從下午2點起開始靜坐、4點進行罷課21分鐘、遞交校方陳情書、晚間6點在校門口舉辦晚會。不過稍早卻傳出主辦方疑似取消罷課，經查證後得知，原來是為了場地借用及考量校方立場，決定不講「罷課」，改成「到戶外上課」等較婉轉的用詞，但活動實質內容不變。

教育部27日駁回台大校長管中閔聘任案後，各校掀起抗議風波。明天是5月4日，適逢五四運動滿99周年，台大自主聯盟研擬進一步在當天發起罷課行動。不過台大校方今天發出聲明表示，台大為教學研究單位，教學研究為本務，雖然尊重師生表達意見的自由，但校方不支持罷課，因此未核准罷課的活動，僅核准場地借用。

不少人質疑，為何要罷課21分鐘？活動傳出後，也有人訕笑「這不叫罷課，應該是下課吧」。主辦方則回應表示，是為了響應台大校鐘「傅鐘」的21響，以及感念傅斯年校長當年曾說的一句話，「一天只有21小時，剩下3小時是用來沉思的。」

罷課消息在晚間傳出後，引起一陣議論，不過台大自主行動聯盟成員周崇熙表示，「既有的活動都沒有取消」，主要是考量到校方不支持罷課的立場，加上場地必須合法租用，所以在計畫書中取消「罷課」字眼，改為較婉轉的「戶外上課」等用詞。

至於明天活動安排遞交陳情書部分，是否將由台大代理校長郭大維出面接下及回應？周崇熙說，郭校長目前人還在大陸，預計大概明天返台，與他秘書連繫後，應會有這部分安排，但目前尚未定案。

台大師生在傅鐘綁上黃絲帶。報系資料照
台大師生在傅鐘綁上黃絲帶。報系資料照
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台大情書教育部
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