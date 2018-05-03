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銷韓芒果不想再卡關 農委會加強輔導

2018-05-03 23:23中央社 台北3日電

外銷商擔心今年芒果銷韓卡關，農委會今天說，為因應韓國農藥殘留制度改變，已持續加強外銷供果園用藥輔導措施及出口前檢驗，確保出口產品符合韓國規定。

農委會官網統計顯示，芒果外銷韓國104年達1769公噸，比103年的917公噸約近倍增，但是105年降為394公噸、106年也只有364公噸。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，105年減少是因為寒害減產，跟韓國農藥檢驗改變規定無關，規定改變是105年底，因農藥檢驗而減少外銷量的是106年。

農委會防檢局副局長鄒慧娟說，其實韓國要改變農藥檢驗規定的資訊，農委會早就掌握，立即比對兩國農藥使用標準，列出22種農藥輔導農民使用。

她說，以上農藥共分兩類，一類是台灣的標準較嚴的農藥，另一類是韓國的標準比台灣「嚴一點」的農藥，稍微小心用藥即可，照著用就不會有卡關問題，但是多數人不做。

她進一步說，多數生產端的人的用藥作法不改變，輸銷韓國自然就會卡關，為此，去年農糧署跟防檢局並再協助將芒果轉銷其他國家，因此106年外銷韓國的數量雖然比過去少，其實很多已轉銷其他國了。

防檢局補充，國際貿易慣例上，輸入農產到對方國，必須符合對方國農藥檢驗標準，若自己使用對方國沒有訂定殘留標準的農藥，要做此外銷生意的貿易商與生產此作物所用農藥的農藥廠商可向對方國提出訂定農藥殘留標準的申請。

防檢局重申，但是看起來要做這件生意的業者沒有要提出申請，因此今年會再居間協助，請農藥廠商提出符合韓國要求的申請資料，向韓國提出申請，若不申請，沒有殘留標準的農藥就是「不得檢出」，依據國際慣例，殘留要低於儀器檢驗靈敏度0.01ppm。

此外，防檢局還說，去年輸韓有兩種農藥被檢出超標，防檢局已經向韓國申請接受台灣官方檢驗把關的數據，檢驗單位為農委會農業藥物毒物試驗所的實驗室，6月韓國將來台確認，完成認可後，今年芒果外銷韓國前，可先在藥毒所檢驗把關。

農委會農藥殘留
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