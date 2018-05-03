檢舉非法露天燃燒 最高可領300元

2018-05-03 12:08 中央社 台北3日電



為了防範露天燃燒影響空氣品質，環保署即日起推動「獎勵民眾舉發非法露天燃燒試辦計畫」，邀請民眾化身「千里眼」檢舉非法露天燃燒，若查證後屬實，可領新台幣300元獎勵金。

為了維護空氣品質，行政院環境保護署表示，已與氣象局合作利用先進衛星遙測技術作為「天眼」加強環境監測能力，藉由接收衛星即時觀測資料、掌握火點所在位置，加強非傳統污染的監控功能。

不過，由於「天眼」易受雲層及衛星搭載感測器誤差影響，火點所在位置可能略有偏差，因此環保署將推動「獎勵民眾舉發非法露天燃燒試辦計畫」，讓民眾化身「千里眼」，協助監控非法露天燃燒行為。

環保署表示，民眾若發現未經許可從事稻草、果樹枝、垃圾等露天燃燒行為，向環保機關進行舉報及提供具體可資辨識明確的佐證資料，並在必要時協助環保人員到達燃燒事發地點進行查證工作，每件就核給新台幣100元。

此外，若經環保機關查證確有露天燃燒情節者，將再加發200元，等於每一案件民眾最高可領取300元獎勵金；試辦計畫即日起至6月30日止。

依據環保署空氣污染物排放清冊TEDS9.0統計，國內露天燃燒每年排放3451公噸細懸浮微粒（PM2.5），且民國105及106年民眾陳情露天燃燒案件，每年高達近2.5萬餘件，可見露天燃燒除影響空氣品質外，更對民眾的生活品質產生相當大的影響。