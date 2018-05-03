親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
BASEL表展
讚‧好物

檢舉非法露天燃燒 最高可領300元

2018-05-03 12:08中央社 台北3日電

為了防範露天燃燒影響空氣品質，環保署即日起推動「獎勵民眾舉發非法露天燃燒試辦計畫」，邀請民眾化身「千里眼」檢舉非法露天燃燒，若查證後屬實，可領新台幣300元獎勵金。

為了維護空氣品質，行政院環境保護署表示，已與氣象局合作利用先進衛星遙測技術作為「天眼」加強環境監測能力，藉由接收衛星即時觀測資料、掌握火點所在位置，加強非傳統污染的監控功能。

不過，由於「天眼」易受雲層及衛星搭載感測器誤差影響，火點所在位置可能略有偏差，因此環保署將推動「獎勵民眾舉發非法露天燃燒試辦計畫」，讓民眾化身「千里眼」，協助監控非法露天燃燒行為。

環保署表示，民眾若發現未經許可從事稻草、果樹枝、垃圾等露天燃燒行為，向環保機關進行舉報及提供具體可資辨識明確的佐證資料，並在必要時協助環保人員到達燃燒事發地點進行查證工作，每件就核給新台幣100元。

此外，若經環保機關查證確有露天燃燒情節者，將再加發200元，等於每一案件民眾最高可領取300元獎勵金；試辦計畫即日起至6月30日止。

依據環保署空氣污染物排放清冊TEDS9.0統計，國內露天燃燒每年排放3451公噸細懸浮微粒（PM2.5），且民國105及106年民眾陳情露天燃燒案件，每年高達近2.5萬餘件，可見露天燃燒除影響空氣品質外，更對民眾的生活品質產生相當大的影響。

空氣品質天眼氣象局

相關新聞

台北旅展周五登場！ 台灣虎航全航線單程未稅700元起

2018-05-03 11:07

影／新竹馬偕錯打疫苗 疾管署：最重取消預防接種資格

2018-05-03 12:09

郵局大當機！ 顧立雄：主因系統更新出狀況

2018-05-03 11:58

今天鋒面通過 午後慎防局部大雨

2018-05-03 12:11

28-38歲的你！這10個轉變正在發生 你跟上了嗎？

2018-05-03 10:56

5/12來富基漁港 1000顆石門粽免費吃

2018-05-03 11:38

又查出羊奶摻牛奶 衛生局教選購技巧

2018-05-03 11:24

密克羅尼西亞參加旅展 送總價20萬元大獎

2018-05-03 10:42

可用了！ 全台郵局電腦一度大當機 系統恢復原因待查

2018-05-03 10:39

老農生病採藥不看醫生 爬山會喘檢查才知罹癌

2018-05-03 09:49

早年小針美容假奶 小心顆粒狀矽膠變形物流竄全身

2018-05-03 09:42

通車還要等七年 萬大樹林線好事多磨

2018-05-03 09:15

鋒面快速通過各地有雨 明起天氣轉趨穩定

2018-05-03 07:59

鋒面到！ 吳德榮：北台轉濕涼 明起氣溫漸升

2018-05-03 06:08

出門小心！ 境外汙染來了 中北部空氣糟糕

2018-05-03 05:08

今降溫10度 出門記得帶傘

2018-05-03 05:06

是哪種「醋」？ 亂標小心挨罰400萬

2018-05-03 00:24

長照政策變太快 專家：第一線無所適從

2018-05-03 00:24

長照說變就變 居盟：讓我們變噬血慣老闆

2018-05-03 00:24

成人肺炎預防升級 應接軌國際

2018-05-03 00:10

專家建議／成人打疫苗 健保卡將註記

2018-05-03 00:01

專家建議／疫苗宣傳 或可適度鬆綁

2018-05-03 00:01

癌症惡化 中研院揪關鍵基因

2018-05-02 23:57

智慧手機怎麼用 銀髮族 免費學

2018-05-02 23:57

先天性心臟病 他得開刀；他活蹦亂跳

2018-05-02 23:57

吃水果餐減重 小心脂肪肝

2018-05-02 23:57

今明鋒面來…南台渴水 「人工增雨」待命

2018-05-02 23:55

老人肺炎疫苗 專家建議這樣打

2018-05-02 23:52

最快下周 蘇花改開放大客車通行

2018-05-02 23:21

肺炎預防／打過那些疫苗？成人也需要「預防接種卡」

2018-05-02 22:31

肺炎預防／老人肺炎疫苗 專家建議這樣打

2018-05-02 22:31

肺炎預防／正確宣導 鼓勵民眾注射疫苗

2018-05-02 22:31

肺炎預防／別讓肺炎成為死亡殺手 專家建議接軌國際

2018-05-02 22:29

「永遠的孫叔叔」走了 文化部將呈請總統褒揚

2018-05-02 22:14

日研究：減鹽可改善頻尿困擾

2018-05-02 20:47

孫越是慢性肺阻塞老病號 醫界估全台有百萬患者

2018-05-02 20:45

玩積木培養學習力 兒童職能治療師教你這樣玩

2018-05-02 20:39

「懷舊治療」讓失智症阿嬤重拿剃刀

2018-05-02 20:34

鋒面通過境外汙染襲來 北部空品紅害

2018-05-02 20:30
看更多

熱門文章

月薪上看26萬還能走跳世界 過來人：2年看老婆1次

2018-05-02 16:40

孫越病逝 台大醫院：敗血症合併多重器官衰竭

2018-05-02 18:47

不想生小孩卻又不戴套 夫和公婆竟硬逼她結紮

2018-05-02 21:32

兒科護士做美甲挨批？ 醫生霸氣挺自己人

2018-05-02 12:50

可用了！ 全台郵局電腦一度大當機 系統恢復原因待查

2018-05-03 10:39

陸高鐵協助台灣高鐵？台灣高鐵澄清：非事實

2018-05-02 15:36

這裡也可以排！台灣一蘭二號店6月登場

2018-05-02 12:22

早已看淡生死 孫越：我每天都當最後一天

2018-05-02 19:51

鋒面到！ 吳德榮：北台轉濕涼 明起氣溫漸升

2018-05-03 06:08

台22縣市電子票證大車拼 花蓮卡讓網友笑翻

2018-05-02 13:14

孫叔叔病逝 追思儀式待公布

2018-05-02 19:30

憾長照制度亂修 居服聯盟：暫停參與政院長照推動小組

2018-05-02 13:23

「永遠的孫叔叔」走了 文化部將呈請總統褒揚

2018-05-02 22:14

相隔36年 市區公車5月5日將復駛蘇花公路

2018-05-02 16:34

志玲姐姐和Gigi Hadid 穿上運動風迎接夏天

2018-05-02 14:22

饗食天堂連二年漲價 假日晚餐破千元

2018-05-02 17:29

醫師：夫妻相處有「機智5字訣」記好這輩子會好過些！

2018-05-02 15:00

台北高溫34.8度！今晚北部有雨 明變天驟降10度

2018-05-02 15:19

就等蘇花改！大都會、國光客運 將延駛東澳南澳

2018-05-02 12:47

桃捷工會控訴 男女司機值班都得在駕駛艙用尿袋解決

2018-05-02 12:28

鋒面快速通過各地有雨 明起天氣轉趨穩定

2018-05-03 07:59

說真話會更糟！你要學會的5種「職場謊言」

2018-05-02 14:17

「饗食天堂」7月1日喊漲 最高漲130元晚餐要破千

2018-05-02 13:25

感念永遠的孫叔叔 董氏：典範永存

2018-05-02 19:57

今降溫10度 出門記得帶傘

2018-05-03 05:06

蘇花改5日通車恐無望 最快7日開放大客車通行

2018-05-02 17:57

今日星座運勢／處女 綠色幸運 避免對他人太多期待

2018-05-03 00:00

前交長當慈濟全職志工 參加朝山靜心祈福

2018-05-02 15:58

孫越是慢性肺阻塞老病號 醫界估全台有百萬患者

2018-05-02 20:45

虎航線上旅展 機票單程未稅七百元起

2018-05-02 12:26

吃到飽餐廳「名人會」開幕 5月底前4人同行1人免費

2018-05-02 16:49

台北旅展週五登場 台灣虎航祭出線上旅展全線促銷

2018-05-02 13:16

老農生病採藥不看醫生 爬山會喘檢查才知罹癌

2018-05-03 09:49

出門小心！ 境外汙染來了 中北部空氣糟糕

2018-05-03 05:08

台灣旅客登機好傳統 七成臨櫃報到居全球之冠

2018-05-02 10:02

人力銀行調查：新鮮人尋職 這四職類薪情佳且機會多

2018-05-02 16:54

長照說變就變 居盟：讓我們變噬血慣老闆

2018-05-03 00:24

居服單位槓上衛福部 專家：雙方應坐下溝通

2018-05-02 19:33

5歲女童疑似重聽 醫師檢查竟是耳屎作怪

2018-05-02 13:37

想維護與12星座的友誼 你一定要避開這些事！

2018-05-02 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top