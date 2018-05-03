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可用了！全台郵局電腦一度大當機 系統恢復原因待查

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可用了！ 全台郵局電腦一度大當機 系統恢復原因待查

2018-05-03 10:39聯合報 記者雷光涵╱即時報導、楊萬雲許正宏╱攝影

今天一早民眾至郵局發現要存錢、領錢都沒辦法，ATM也當機不能使用。中華郵政表示，8點30分郵局開始營業，但9點09分全台灣的局內電腦突然離線，影響範圍全區1300家郵局儲匯作業沒有辦法進行，3206台ATM及網路交易APP等都不能使用。

中華郵政表示主機重新開機以後，10點20分系統恢復了，不過原因還在查明。

立法院郵局提款機顯示故障。記者楊萬雲/攝影
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立法院郵局提款機顯示故障。記者楊萬雲/攝影
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台北市政府郵局ATM無法提款，只能以人工作業進行提款。記者許正宏/攝影
台北市政府郵局ATM無法提款，只能以人工作業進行提款。記者許正宏/攝影
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台北市政府郵局ATM無法提款，只能以人工作業進行提款。記者許正宏/攝影
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郵局中華郵政

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