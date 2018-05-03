鋒面到！ 吳德榮：北台轉濕涼 明起氣溫漸升

2018-05-03 06:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天在暖氣團內，天氣晴朗，昨天大武因西南風過山沉降作用，升溫至36.8度，台北的34.8度則是今年該站的最高溫。

他說，今天鋒面對流較強伴隨雷雨的部分，已在台灣東側，未來將從台灣西北側移入的回波，強度較弱、且無閃電伴隨。北台灣將明顯轉涼，由昨天高溫35度，下降至今夜、明晨約在19、20度左右，變化的幅度很大，並有局部性陣雨，北部、東北部、東部及中部山區降雨較明顯；雷雨機率已降低，除了花、東還有一點機率，其他地區受到的影響較小。

明天鋒面雨帶向東南移動、脫離台灣，天氣好轉，但他說，山區仍有局部短暫陣雨，白天氣溫漸升。周六至下周一氣溫逐日升高，周日、下周一更是熱如夏，目前模擬下周一最高溫可達35度以上。

吳德榮表示，下周二至下周四另一波鋒面影響，移動速度較上一波緩慢，結構較前波強，水氣也較多，其形成較不穩定的大氣環境，更是需要關注的；因為很容易有一些中、小尺度對流系統在其中發展，伴隨短時強降水及劇烈天氣。

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼並有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

明天在東北季風影響下，北台灣低溫將下降至19、20度，其他地方早晚也會偏涼些，天氣方面雲量還是偏多，東半部地區及西半部山區仍有短暫雨。

周六東北季風減弱，周日、下周一風向轉為偏南到西南風，白天再度回到悶熱的天氣型態；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三另一鋒面影響，天氣轉為不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，周日、下周一金門、馬祖及澎湖於夜間及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。