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今降溫10度 出門記得帶傘

2018-05-03 05:06聯合報 記者侯俐安╱即時報導

昨天中午台北高溫達到34.8度，中央氣象局表示，昨晚鋒面接近，北台灣、金門馬祖開始有短暫雨，今天鋒面通過，全台都有雨，北部、東北部雨勢較大，高溫也將下滑10度，北台灣高溫剩23度，今晚到明天清晨低溫下探19度，明天天氣會逐漸回升，但下周二又會再有一波鋒面來襲，帶來降雨。

氣象局預報員劉宇其表示，今天中南部降雨偏向山區，平地多雲到晴、偶有小雨，周五隨著鋒面離開、水氣減少，不過雲量還是偏多，各地仍有短暫雨。

氣象局表示，下周二受到另一波鋒面影響，水氣再度增加，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
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氣象局高溫低溫

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