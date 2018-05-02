旅遊業者搶客 祭無卡族零利率分期付款

2018-05-02 21:39 中央社 台北2日電



台北國際觀光博覽會4日將登場，旅遊業者祭出各種優惠搶客，並首次針對年輕的無信用卡族群，推出最高可享6期零利率分期付款。

大型電商旅遊平台易飛網今天舉行記者會，宣布推出「旅遊分期輕鬆購」，這也是台灣市場首見針對無卡族推出的零利率分期付款優惠。

易飛網總經理周昀生說，「旅遊分期輕鬆購」是針對年滿20歲但沒有信用卡的年輕千禧世代提供的服務，除機票外，各項旅遊商品都可享最高6期零利率優惠，為想出國卻受制現金不足或無信用卡的窘境。

周昀生也提醒，申請「旅遊分期輕鬆購」消費者，須確定在半年內財力可支付前提下，透過簡單步驟就可完成申請，並下載APP後，就能手持行動裝置到超商繳款。

易飛網也宣布，今天起推出17天的夏季線上旅展，從4日到10日，每天送出一張新台幣1元亞洲線來回機票，航點包括大阪、東京、香港、峴港。

目前已有21家低成本航空經營台灣航線，很多民眾出國為買到最便宜機票，常要貨比三家。

周昀生說，易飛網已提供低成本航空的比價網站，也是目前全台唯一整合15家低成本航空的機票價格，消費者只要30秒就可找到最便宜的去回程組合機票，而且易飛網還設專業客服提供售後服務，民眾不必擔心買了低成本航空機票後若發生問題投訴無門。