親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
BASEL表展
讚‧好物

癌症惡化 中研院揪關鍵基因

2018-05-02 23:57聯合報 記者黃安琪／台北報導

中研院生物醫學研究所研究員周玉山2日發表最新研究指出，癌細胞轉移的關鍵基因（PS...
中研院生物醫學研究所研究員周玉山2日發表最新研究指出，癌細胞轉移的關鍵基因（PSPC1），是造成6、7成癌症轉移的元兇之一。 中央社
分享

科學界研究多年，終於找出癌症惡化轉移的「大頭目」─新穎致癌基因PSPC1。中央研究院生物醫學科學研究團隊耗時10年，從肺癌、乳癌、肝癌等癌症組織中，發現PSPC1會促使癌細胞增生、侵襲及轉移，主導癌細胞惡化的調控機制，掌握此關鍵，未來10至20年有望研發治癌藥物，降低患者癌細胞生長及擴散。

為找出細胞癌化的關鍵因子，中研院生醫所研究團隊利用全基因體分析乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌等惡性腫瘤，發現PSPC1在6到7成的惡性腫瘤組織中有過度表現，表現度愈高，病人的存活率愈差，甚至會影響PSPC1旗下轉化生長因子TGF-β1的表現，從抑制癌細胞轉往促進癌細胞生長。

中研院生醫所研究員周玉山表示，PSPC1扮演著大頭目的角色，會讓癌細胞更具行動力，也會使癌細胞幹細胞化，促使癌細胞更具成長優勢和抗藥性，癌組織長得更快、更大。

PSPC1甚至能主導旗下的「小囉囉」TGF-β1重新編程，當PSPC1表現高時，會讓TGF-β1從抑制癌細胞生長、促進細胞凋亡的功能，轉化增強為製造有利癌細胞生長的微環境，造成癌細胞惡化、轉移。

PSPC1在成人身上表現量雖低，但當罹癌後，其活動表現度將增加，研究團隊目前已找到PSPC1的抑制物，未來可望用於研發新型癌症藥物，可能還需10到20年的時間進行研究，才能運用於臨床，研究成果也已於今年4月發表於國際期刊「自然細胞生物學」（Nature Cell Biology）。

癌細胞癌症腫瘤

相關新聞

孫越是慢性肺阻塞老病號 醫界估全台有百萬患者

2018-05-02 20:45

早已看淡生死 孫越：我每天都當最後一天

2018-05-02 19:51

肺炎預防／打過那些疫苗？成人也需要「預防接種卡」

2018-05-02 22:31

肺炎預防／老人肺炎疫苗 專家建議這樣打

2018-05-02 22:31

肺炎預防／正確宣導 鼓勵民眾注射疫苗

2018-05-02 22:31

肺炎預防／別讓肺炎成為死亡殺手 專家建議接軌國際

2018-05-02 22:29

感念永遠的孫叔叔 董氏：典範永存

2018-05-02 19:57

孫叔叔病逝 追思儀式待公布

2018-05-02 19:30

日研究：減鹽可改善頻尿困擾

2018-05-02 20:47

吃水果餐減重 小心脂肪肝

2018-05-02 23:57

「永遠的孫叔叔」走了 文化部將呈請總統褒揚

2018-05-02 22:14

蘇花改5日通車恐無望 最快7日開放大客車通行

2018-05-02 17:57

智慧手機怎麼用 銀髮族 免費學

2018-05-02 23:57

先天性心臟病 他得開刀；他活蹦亂跳

2018-05-02 23:57

玩積木培養學習力 兒童職能治療師教你這樣玩

2018-05-02 20:39

「懷舊治療」讓失智症阿嬤重拿剃刀

2018-05-02 20:34

鋒面通過境外汙染襲來 北部空品紅害

2018-05-02 20:30

居服單位槓上衛福部 專家：雙方應坐下溝通

2018-05-02 19:33

孫越病逝 台大醫院：敗血症合併多重器官衰竭

2018-05-02 18:47

紅火蟻入侵高雄？跨部會啟動緊急撲滅措施

2018-05-02 18:46

影╱核能是台灣主要能源？多數青少年都搞錯了

2018-05-02 18:08

漁工採果遭打臉 農業界：是在搞笑嗎？

2018-05-02 17:57

饗食天堂連二年漲價 假日晚餐破千元

2018-05-02 17:29

穿越三國、深入江蘇 行讀夏令營暑假出航

2018-05-02 17:27

易飛網線上旅展搶客 天天送1元機票

2018-05-02 17:15

相隔36年 市區公車5月5日將復駛蘇花公路

2018-05-02 16:34

外食族荷包淌血 全家超商4款飯糰也漲2元

2018-05-02 16:00

前交長當慈濟全職志工 參加朝山靜心祈福

2018-05-02 15:58

影／變調的採茶謠 台灣茶鄉外籍移工撐場

2018-05-02 15:46

陸高鐵協助台灣高鐵？台灣高鐵澄清：非事實

2018-05-02 15:36

台北高溫34.8度！今晚北部有雨 明變天驟降10度

2018-05-02 15:19

全台首創咖啡渣稻稈種菇 他堅持「零浪費」友善大地

2018-05-02 15:09

金車調查：青少年年紀越大 環保行動越消極

2018-05-02 14:41

吃水果餐瘦身 小心脂肪肝

2018-05-02 14:28

食用醋須標示釀造、合成、調理 7月上路

2018-05-02 14:16

電子登機證 台灣使用率最低

2018-05-02 14:14

誰最討厭小孩機上吵鬧？台灣旅客比率全球居冠

2018-05-02 14:14

大號像羊便便 原因是不敢在學校上廁所

2018-05-02 14:10

5歲女童疑似重聽 醫師檢查竟是耳屎作怪

2018-05-02 13:37
看更多

熱門文章

上午7時47分花蓮規模5.5地震 最大震度宜蘭3級

2018-05-02 07:58

含糖飲料當水喝 29歲壯男這東西就不分泌了

2018-05-02 09:56

孫越病逝 台大醫院：敗血症合併多重器官衰竭

2018-05-02 18:47

月薪上看26萬還能走跳世界 過來人：2年看老婆1次

2018-05-02 16:40

兒科護士做美甲挨批？ 醫生霸氣挺自己人

2018-05-02 12:50

不想生小孩卻又不戴套 夫和公婆竟硬逼她結紮

2018-05-02 21:32

影／高溫上看35度！吳德榮：明晨鋒面到降雨轉涼

2018-05-02 06:44

陸高鐵協助台灣高鐵？台灣高鐵澄清：非事實

2018-05-02 15:36

台灣旅客登機好傳統 七成臨櫃報到居全球之冠

2018-05-02 10:02

台22縣市電子票證大車拼 花蓮卡讓網友笑翻

2018-05-02 13:14

早已看淡生死 孫越：我每天都當最後一天

2018-05-02 19:51

健康有自信的孩子怎麼養成？德式教養：念書前先學會過生活

2018-05-02 10:20

孫叔叔病逝 追思儀式待公布

2018-05-02 19:30

想變瘦晚餐只吃水果 輕熟女竟也脂肪肝

2018-05-02 10:39

這裡也可以排！台灣一蘭二號店6月登場

2018-05-02 12:22

憾長照制度亂修 居服聯盟：暫停參與政院長照推動小組

2018-05-02 13:23

跟男友分手發文「送房間」 業者意外現身暖回應

2018-05-02 11:33

志玲姐姐和Gigi Hadid 穿上運動風迎接夏天

2018-05-02 14:22

相隔36年 市區公車5月5日將復駛蘇花公路

2018-05-02 16:34

無菸公園菸頭滿地？台灣很難管 日本卻有妙招

2018-05-02 11:00

「永遠的孫叔叔」走了 文化部將呈請總統褒揚

2018-05-02 22:14

台北高溫34.8度！今晚北部有雨 明變天驟降10度

2018-05-02 15:19

女性心聲／人母的少女心

2018-05-02 06:00

初夏是否能從運勢低谷回升？5月星座塔羅運勢公開

2018-05-02 09:03

饗食天堂連二年漲價 假日晚餐破千元

2018-05-02 17:29

就等蘇花改！大都會、國光客運 將延駛東澳南澳

2018-05-02 12:47

IKEA玻璃水杯無端自爆 專家：疑因碰撞產生裂縫

2018-05-02 11:00

桃捷工會控訴 男女司機值班都得在駕駛艙用尿袋解決

2018-05-02 12:28

大叔的中年小事／人生不只像阿甘他媽說的

2018-05-02 06:00

贈獎／慶祝母親節！超認真試吃送妳吃蛋糕

2018-05-02 11:43

家人關係／氣味

2018-05-02 06:00

西半部高溫飆34度 明降溫8度轉有雨

2018-05-02 05:02

出國旅遊省更多 近五成台人愛搶「機+酒」

2018-05-02 11:42

醫師：夫妻相處有「機智5字訣」記好這輩子會好過些！

2018-05-02 15:00

「饗食天堂」7月1日喊漲 最高漲130元晚餐要破千

2018-05-02 13:25

蘇花改5日通車恐無望 最快7日開放大客車通行

2018-05-02 17:57

前交長當慈濟全職志工 參加朝山靜心祈福

2018-05-02 15:58

感念永遠的孫叔叔 董氏：典範永存

2018-05-02 19:57

虎航線上旅展 機票單程未稅七百元起

2018-05-02 12:26

孫越是慢性肺阻塞老病號 醫界估全台有百萬患者

2018-05-02 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top