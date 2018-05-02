癌症惡化 中研院揪關鍵基因

2018-05-02 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



中研院生物醫學研究所研究員周玉山2日發表最新研究指出，癌細胞轉移的關鍵基因（PSPC1），是造成6、7成癌症轉移的元兇之一。 中央社 分享 facebook

科學界研究多年，終於找出癌症惡化轉移的「大頭目」─新穎致癌基因PSPC1。中央研究院生物醫學科學研究團隊耗時10年，從肺癌、乳癌、肝癌等癌症組織中，發現PSPC1會促使癌細胞增生、侵襲及轉移，主導癌細胞惡化的調控機制，掌握此關鍵，未來10至20年有望研發治癌藥物，降低患者癌細胞生長及擴散。

為找出細胞癌化的關鍵因子，中研院生醫所研究團隊利用全基因體分析乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌等惡性腫瘤，發現PSPC1在6到7成的惡性腫瘤組織中有過度表現，表現度愈高，病人的存活率愈差，甚至會影響PSPC1旗下轉化生長因子TGF-β1的表現，從抑制癌細胞轉往促進癌細胞生長。

中研院生醫所研究員周玉山表示，PSPC1扮演著大頭目的角色，會讓癌細胞更具行動力，也會使癌細胞幹細胞化，促使癌細胞更具成長優勢和抗藥性，癌組織長得更快、更大。

PSPC1甚至能主導旗下的「小囉囉」TGF-β1重新編程，當PSPC1表現高時，會讓TGF-β1從抑制癌細胞生長、促進細胞凋亡的功能，轉化增強為製造有利癌細胞生長的微環境，造成癌細胞惡化、轉移。

PSPC1在成人身上表現量雖低，但當罹癌後，其活動表現度將增加，研究團隊目前已找到PSPC1的抑制物，未來可望用於研發新型癌症藥物，可能還需10到20年的時間進行研究，才能運用於臨床，研究成果也已於今年4月發表於國際期刊「自然細胞生物學」（Nature Cell Biology）。