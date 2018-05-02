先天性心臟病 他得開刀；他活蹦亂跳

2018-05-02 23:57 聯合報 陳俊安／台大醫院兒童醫院心臟科主治醫師



隨著小兒心臟學的進步，各種治療觀念與技術也日新月異。 圖╱本報資料照片 分享 facebook

當爸爸媽媽聽到小朋友患有先天性心臟病時，總焦慮地問：「我們家人都沒有心臟病啊？」「一定要開刀嗎？」「長大以後體力會比較差嗎？」在台灣，1000個活產寶寶中，約有13個有先天性心臟病，這個盛行率與世界各國的統計差不多。

至於先天性心臟病的成因，至少有90%原因不明。但有一部分的心臟病與染色體異常或基因突變有關，例如唐氏症或第22對染色體缺損，此時就應該進一步接受基因檢查。

先天性心臟病的種類非常多，而且即使診斷相同，卻很可能會有截然不同的自然病程。

雖然有些心臟病只需要定期追蹤觀察，但有一部分需要接受侵入性治療，包括心導管治療與外科手術。因為任何侵入性治療都有風險，所以，只有在不治療的風險或是日後發生後遺症的嚴重度，高過治療本身的風險時，醫師才會幫先天性心臟病小朋友做心導管或動刀。

隨著小兒心臟學的進步，各種治療觀念與技術也日新月異。

以往較大的心房中膈缺損幾乎都要接受開心手術，現在絕大多數都可以用心導管放置閉合器來取代開刀。

另外，古早觀念上心室中膈缺損一定要等到體重夠重才能開刀，但其實除非是極低體重的早產兒，一流醫學中心已能幫嚴重心衰竭的新生兒進行矯正手術。反之，也正因為侵入性治療畢竟都有風險，所以醫師不會建議做沒有必要的治療，否則只是徒增風險，病童卻得不到好處。

例如，有一些血管環（一種先天性血管發育異常）在一般人群中並非罕見，但除非小朋友真的有呼吸或是進食困難的症狀，或影像學檢查的確有重要器官被壓迫的證據，不然醫師是不會貿然決定讓幼童去開刀的。

如果有機會來小兒心臟科門診，你可能會很訝異地發現，很多患有先天性心臟病的小病童看起來和一般孩子一樣活蹦亂跳，完全看不出患有心臟病。的確，很多病童一樣可以上體育課、長大後一樣可以結婚生子。

當然不可否認的，有些先天性心臟病即使做了矯正，日常生活還是有一定的侷限。這是醫學還要繼續努力的地方，也是驅使小兒心臟學不斷進步的動力來源。