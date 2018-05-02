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鋒面通過境外汙染襲來 北部空品紅害

2018-05-02 20:30聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天晚間鋒面通過及東北季風增強，環保署指出，明天凌晨起將受到境外汙染影響，細懸浮微粒PM2.5濃度美立方米可能達到50至70微克，預計影響到5月4日清晨。

環保署表示，這波境外污染預計在鋒面通過台灣後，隨東北季風南下，明天凌晨起，馬祖及金門為「紅色警示」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，北部空品區清晨也有可能達到「紅色警示」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

環保署提醒，民眾要注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。

PM2.5金門澎湖

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