紅火蟻入侵高雄？跨部會啟動緊急撲滅措施

2018-05-02 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



防檢局高雄分局於高雄港執行檢疫時，發現10幾個剛形成的入侵紅火蟻小蟻丘，防檢局表示，已經會同交通部、國家紅火蟻防治中心啟動緊急撲滅措施。明日將持續擴大調查。

防檢局說明，該局高雄分局是於4月19日針對自越南輸入貨櫃木板執行檢疫時發現可疑螞蟻，經採樣送請彰化師範大學林宗岐教授鑑定，於4月25日確認為入侵紅火蟻並通報防檢局。於4月26、27日會同紅火蟻中心於79號碼頭巡視，於該碼頭61區亦發現10個小蟻丘，立即灌藥處理並投放粒劑。5月2日紅火蟻中心再次前往以誘餌誘集法密集調查，於第41、52區發現數個小蟻丘，已投藥緊急撲滅中。明日將持續擴大調查。