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紅火蟻入侵高雄？跨部會啟動緊急撲滅措施

2018-05-02 18:46聯合報 記者董俞佳╱即時報導

防檢局高雄分局於高雄港執行檢疫時，發現10幾個剛形成的入侵紅火蟻小蟻丘，防檢局表示，已經會同交通部、國家紅火蟻防治中心啟動緊急撲滅措施。明日將持續擴大調查。

防檢局說明，該局高雄分局是於4月19日針對自越南輸入貨櫃木板執行檢疫時發現可疑螞蟻，經採樣送請彰化師範大學林宗岐教授鑑定，於4月25日確認為入侵紅火蟻並通報防檢局。於4月26、27日會同紅火蟻中心於79號碼頭巡視，於該碼頭61區亦發現10個小蟻丘，立即灌藥處理並投放粒劑。5月2日紅火蟻中心再次前往以誘餌誘集法密集調查，於第41、52區發現數個小蟻丘，已投藥緊急撲滅中。明日將持續擴大調查。

防檢局補充，從發現的蟻丘研判剛形成約1至2個月，入侵時間不長，為研判紅火蟻可能來源與途徑，已採集紅火蟻樣本進行DNA親緣分析。另因該場域為貨櫃集散站，多為水泥或柏油地，少有綠地，研判紅火蟻能立足的空間不多，且人車出入碼頭受到管制，請碼頭工作人員與鄰近居民毋須恐慌。高雄民眾若發現可疑螞蟻，可撥打免付費專線0800-095-590向紅火蟻中心通報，將有專人協助鑑定。若欲瞭解入侵紅火蟻相關資訊，可至紅火蟻中心網站（http://www.fireant.tw）瀏覽查閱。

高雄發現紅火蟻小蟻丘。圖／防檢局提供
高雄發現紅火蟻小蟻丘。圖／防檢局提供
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高雄發現紅火蟻小蟻丘，緊急撲滅中。圖／防檢局提供
高雄發現紅火蟻小蟻丘，緊急撲滅中。圖／防檢局提供
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紅火蟻

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