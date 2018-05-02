8旬失智阿嬤重拾剪髮技能 恢復自信笑容

2018-05-02 18:44 中央社 嘉義縣2日電



嘉義縣8旬蘇姓阿嬤罹患失智症，近來由施姓女兒陪伴參與大林慈濟醫院舉辦的社區失智據點活動，因曾從事剪髮工作40多年，目前阿嬤每月為其他長輩理髮，重拾自信的笑容。

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍受訪指出，蘇姓阿嬤原本就會理髮，近10年因腦部退化，很多事情就不會做了，但她一拿起電動理髮刀，動作仍非常專業、熟練，感覺又找回自信，這是一種懷舊的治療方法。

大林慈濟醫院今天發布新聞，原本從事理髮工作的蘇姓阿嬤，10多年前不再從事理髮，後來出現記憶退化，反應變慢，連生活都無法自理，洗澡、上廁所都需要家人協助，也不愛講話、常發呆，經醫院檢查罹患失智症。

大林慈濟醫院失智症中心於6年前成立後，蘇姓阿嬤在女兒的陪伴下，參與失智症中心的相關活動，目前每週2天至溪口游西失智據點與失智長者及家屬互動。

施女時常鼓勵媽媽唱歌、煮飯，盼能幫助她重拾笑容，但效果不大，直到失智據點長輩願意給媽媽理髮，便自3月起，蘇姓阿嬤重拾電動理髮刀，每月固定幫據點長輩理髮，雖然動作已不如年輕時俐落，但拿起理髮工具，仍架勢十足，臉上露出自信的笑容。

曹汶龍指出，所謂失智症的懷舊治療，就是要去尋找、探索失智長者以前會技能是否還在，再設法引發出來，相信這些動作，可以讓患者覺得有尊嚴，生活又有希望。

曹汶龍建議，懷舊治療有很多選擇，如音樂的懷舊，可以從老人家熟悉的音樂入手，多幾次嘗試，找到老人家熟悉的樂曲，讓他們一起哼唱。