穿越三國、深入江蘇 行讀夏令營暑假出航

2018-05-02 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許俊偉 ╱即時報導



夏令營百百種，兼顧學習與休閒是許多家長的重要考量。今年暑假，聯合報教育事業部將三度推出行讀營隊，融合文化課程、兩岸學生共學與行動學習等特色，帶給孩子別開生面的營隊新體驗。

看準三國故事老少咸宜，聯合報與武漢外國語學校美加分校第三年推出「行讀三國」夏令營。行程結合三國景點遊歷和解謎樂趣。台灣與大陸學員三分魏蜀吳，誰先找到錦囊、哪隊任務答得好，每個環節都有對應的三國幣可拿，結業時統計積分，得分最高即可搶下「笑傲江湖」大獎。

除了玩轉小說情節，設計錦囊任務，主辦單位也為「行讀三國」增添不少科技亮點。第一年安排學員欣賞大陸知名的「漢秀」演出。第二年則以創客詮釋經典，讓學員組「木牛流馬」機器人，寫「八卦陣」scratch程式。

「鳳凰台上鳳凰遊，鳳去台空江自流。」唐朝詩人李白一首〈登金陵鳳凰台〉，寫下高處賞景對朝代更迭的有感而發。金陵是南京古稱，文風鼎盛，名家輩出，是朱自清〈背影〉、張愛玲〈半生緣〉場景，更是狀元產地，據統計天下狀元有半數來自此地。聯合報與新華報業傳媒集團合辦「行讀江蘇」夏令營。要帶學員「入金陵成鳳凰」，體驗進京趕考的狀元夢。

今年首發的「行讀江蘇」，文學課以經典《紅樓夢》為題材，安排學員參觀曹雪芹故居江寧織造府，親訪小說裡寧榮二府的原型。文化課將場景拉到最大科舉考場「江南貢院」，兩岸學員挑戰文化大賽，體驗贏家金榜題名當進士的快感。藝術課則力邀南京市越劇團擔綱講師群，由演員指導學生如何走台步、演身段。

苗栗縣君毅高中張玲婉老師去年擔任聯合報「行讀龍城」夏令營隨隊老師，就近觀察學員反應。她歸納，大陸孩子表達能力普遍優秀，語文知識底子堅強。台灣孩子則對學習充滿好奇，期待新環境、新事物，盡力完成每一次挑戰。「台灣孩子飛到不同地方看看世界有多大，才知道自己要學的地方還有很多。」

苗栗縣建國國小六年級學生許祐愷是「行讀三國」第一屆學員，也參加了去年「行讀龍城」營隊。許祐愷兩次營隊都交到很要好的大陸朋友。營隊期間大家合作尋寶解任務，這些事情讓他現在還印象深刻。

他覺得這些營隊經驗除了可以當成課堂或寒暑假作文的題材，營隊裡學了古詩跟成語，玩語文遊戲，未來國文遇到類似題材會輕鬆不少。

聯合報教育事業部總經理陳迪智認為營隊可貴在「兩岸共學」。多數學生習慣坐在教室被動學，藉由共學機制，可試著從他人角度看世界，不只在乎自己，也能為他人著想。

「行讀三國」、「行讀江蘇」夏令營本周六5號早上10:30(北部場)、周日6號下午2:00(中部場）將舉辦營隊招生說明會，歡迎家長報名參加。北部場地址：新北市汐止區大同路一段369號；中部場地址：台中市北區進化北路238號15樓。洽詢：(02)86925588分機3653張小姐。