易飛網線上旅展搶客 天天送1元機票

2018-05-02 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



旅遊電商平台易飛網ezfly祭出「2018夏季線上旅展」，從5月4日開始，天天送1元機票，包括5家航空公司、6個航點，其中最高價值可獲台北—大阪來回機票；另針對年滿20歲的「無卡族」推出旅遊最高6期零利率，沒有信用卡也可申辦。

易飛網總經理周昀生今表示，線上旅展自5月4日上線開始，首周黃金週祭出第1支箭——「1元機票天天送」，共囊括5家航空公司、6個航點，其中價值最貴者為台灣虎航台北—大阪來回機票，另外還有台灣虎航台北—東京、中華航空台北—香港、長榮航空台北—香港、遠東航空台北—峴港及新潟等。

周昀生說，第2支箭「破盤限時搶」也是黃金周7天限量，涵蓋自由行、各式票券及上網卡等，適用於日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、中港澳及國內花東、離島共654項商品，以價格劃分為五大類，其中「百元有找」包含首爾 Running Man 主題體驗館、Savoey Thai泰式海鮮餐廳雙人券及新加坡地鐵悠遊卡等；「千元有找」有東京台場大江戶溫泉券、關西周遊卡二日成人券及 日韓、新馬與中港澳旅遊上網卡；「三千元有找」包括SUN Q北九州3日券、東京迪士尼券+立木津巴士券、立榮假期花蓮太魯閣+清水斷涯一日遊及金門小資自由行；「七千元有找」為澎湖福朋喜來 登機+酒及馬祖藍眼淚船遊南北竿4日；「萬元有找」則主推東京自由行5日。