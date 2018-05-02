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中年男子嗜菸酒 口腔癌上身

2018-05-02 17:16中央社 台南2日電

46歲林姓男子嗜菸酒，去年初舌頭左側邊緣潰瘍不癒，確診是口腔癌，接受切除治療，半年後，左頸部又有腫塊及皮膚潰瘍，無法癒合後，被檢出是口腔癌復發，再以標靶藥物治療中。

成大醫院血液腫瘤科醫師吳尚殷今天指出，林男口腔癌復發後，接受姑息性化學治療，申請健保標靶藥物，經6星期的合併藥物（標靶藥物/順鉑/5-FU氟嘧啶；EPF處方）治療後，林男不適症狀明顯改善，皮膚傷口亦較無分泌物。

醫院電腦斷層評估，林男腫瘤縮小達部分緩解，持續接受治療。林男出現的典型標靶藥物皮疹副作用，經局部藥物塗抹後，症狀也有改善。

吳尚殷表示，衛福部國健署公告2017年12月癌症登記報告，包括口腔癌、口咽癌與下咽癌的頭頸癌，持續位居男性第4個好發癌症。口腔癌標準化死亡率，在過去20年間，從每10萬人5.3人上升至8.3人。

抽菸、飲酒、嚼檳榔是頭頸癌的主要危險因子。研究指出，同時有這3種習慣的人，罹患頭頸癌的風險是沒有這些因子的123倍。

吳尚殷說，2008年新英格蘭醫學期刊人體研究顯示，EPF處方對腫瘤治療反應率、無疾病惡化時間和整體存活時間，效果較佳，台灣全民健保去年1月1日起給付此藥物的使用，可大幅降低病患的額外負擔，治療選擇上也和已開發國家相當。

口腔癌腫瘤癌症

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