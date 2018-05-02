影／變調的採茶謠 台灣茶鄉外籍移工撐場

2018-05-02 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



根據農委會盤點，全台季節性農業缺工達26萬人5000人次，現在正值採茶的季節的尾聲，沒有外籍的朋友一同幫忙，今年春茶根本無法順利採收，政府不開放農業外勞，實際上田間早已處處是外勞了。

以嘉義茶園為例，每年四月到五月初是春茶採茶季，採茶工人由山下招募集合後，到山上茶園幫忙採茶，茶園中其中有一半以上是外籍移工，越南、泰國、印尼的移工聯合國。

移工阿文（化名）能以簡單的中文表達，他說他已經做了三年，過去一斤茶可賺60元，現在一斤只有50元，但因為他動作很快，一天可以奔波好幾個茶區，因此收入還不錯。

採茶工人阿玉（化名）是本國勞工，她表示，台灣的年輕人嫌茶園工作辛苦，不願意上山採茶，她已經60多歲了，在家也是沒事做，出來活動一下也是好的。

另一位採茶工人阿娟（化名）則說，現在大多數願意上山採茶的都是台灣的老人家，外國小姐（移工）比較願意做，比較努力，台灣的年輕人比較不願意，因此茶農都找外籍移工。

農委會輔導處長朱建偉表示，逃逸外勞部分現在仍不合法，即使田間已經有許多外籍移工在工作，仍必須依照現行法令規範；現在已經在田間工作的農業勞動力，並不受到移工開放的影響。