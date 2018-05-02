親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
BASEL表展
讚‧好物

奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他自己跌倒的

以牙還牙教訓男童 老師竟讓17名女生排隊吐他口水

陸高鐵協助台灣高鐵？台灣高鐵澄清：非事實

2018-05-02 15:36聯合報 記者侯俐安╱即時報導

大陸國資委下屬的微信公眾號「國資小新」日前發布消息稱，中國鐵路通信信號集團公司研發全球首套時速350公里高鐵自動駕駛系統，已完成實驗室測試、即將現場試驗，代表將進入自動駕駛時代，這份新聞稿還稱，中國通號替台灣高鐵提供成套解決方案，對此，台灣高鐵鄭重澄清，所言並非事實。

該份新聞稿寫到，「台灣高鐵使用的歐日混合系統存在『水土不服』的情況，經常發生道岔轉換表示、動作故障等，對高鐵安全運行帶來隱患。為保障台灣高鐵安全高效運行，中國通號發揮技術和裝備優勢，為台灣高鐵提供成套解決方案。」

對此，台灣高鐵鄭重澄清，表示所言並非事實。台灣高鐵表示，從台灣高鐵通車營運以來，致力提升系統穩定，確保營運安全；針對道岔/轉轍器之系統穩定性，台灣高鐵公司特擬定中、長期改善方案，目前因中期方案有效執行，已大幅提升系統穩定性，同時也持續尋求長期解決的替代系統。

台灣高鐵表示，為達成長期目標，高鐵公司除與本土廠商合作，積極投入研發外，過去也持續洽詢國際優良技術，實地了解各系統功能。洽詢對象包括：奧地利VAEE、法國Cogiffer、日本京三，捷克等地製造商，並經台灣貿易商引介「中國通號」相關技術，一併納入評估。

此外，台灣高鐵表示，無人駕駛技術在軌道系統中已行之有年，非屬前瞻技術，國內、外也不乏相關實例，例如台北捷運木柵線於1996年通車營運，即採無人駕駛。

台灣高鐵。圖╱台灣高鐵公司提供
台灣高鐵。圖╱台灣高鐵公司提供
分享

高鐵

相關新聞

台北高溫34.8度！今晚北部有雨 明變天驟降10度

2018-05-02 15:19

外食族荷包淌血 全家超商4款飯糰也漲2元

2018-05-02 16:00

金車調查：青少年年紀越大 環保行動越消極

2018-05-02 14:41

5歲女童疑似重聽 醫師檢查竟是耳屎作怪

2018-05-02 13:37

台22縣市電子票證大車拼 花蓮卡讓網友笑翻

2018-05-02 13:14

前交長當慈濟全職志工 參加朝山靜心祈福

2018-05-02 15:58

影／變調的採茶謠 台灣茶鄉外籍移工撐場

2018-05-02 15:46

全台首創咖啡渣稻稈種菇 他堅持「零浪費」友善大地

2018-05-02 15:09

吃水果餐瘦身 小心脂肪肝

2018-05-02 14:28

食用醋須標示釀造、合成、調理 7月上路

2018-05-02 14:16

電子登機證 台灣使用率最低

2018-05-02 14:14

誰最討厭小孩機上吵鬧？台灣旅客比率全球居冠

2018-05-02 14:14

大號像羊便便 原因是不敢在學校上廁所

2018-05-02 14:10

停經後出血 當心罹患子宮內膜癌

2018-05-02 13:32

憾長照制度亂修 居服聯盟：暫停參與政院長照推動小組

2018-05-02 13:23

台北旅展週五登場 台灣虎航祭出線上旅展全線促銷

2018-05-02 13:16

兒科護士做美甲挨批？ 醫生霸氣挺自己人

2018-05-02 12:50

就等蘇花改！大都會、國光客運 將延駛東澳南澳

2018-05-02 12:47

虎航線上旅展 機票單程未稅七百元起

2018-05-02 12:26

這裡也可以排！台灣一蘭二號店6月登場

2018-05-02 12:22

全台都好熱！大武高溫36度 將可能出現37度

2018-05-02 12:16

癌細胞轉移全靠它 中研院揪出關鍵基因

2018-05-02 12:13

影／「醋」字別亂標 食藥署正名3醋名7月上路

2018-05-02 11:45

出國旅遊省更多 近五成台人愛搶「機+酒」

2018-05-02 11:42

北部位於下風處 風速弱臭氧濃度紅色警示

2018-05-02 11:41

全球比例最高　89%台灣人上飛機就睡覺

2018-05-02 11:38

釀造、合成、調理大不同！食藥署為醋正名7月1日實施

2018-05-02 11:36

癌症惡化轉移「大頭目」 中研院首揪出關鍵基因

2018-05-02 11:28

台灣無人車實測將強制納保 刑責由司法判定

2018-05-02 11:17

IKEA玻璃水杯無端自爆 專家：疑因碰撞產生裂縫

2018-05-02 11:00

無菸公園菸頭滿地？台灣很難管 日本卻有妙招

2018-05-02 11:00

想變瘦晚餐只吃水果 輕熟女竟也脂肪肝

2018-05-02 10:39

你在飛機上都做什麼？ 台灣人睡覺比例全球最高

2018-05-02 10:04

台灣旅客登機好傳統 七成臨櫃報到居全球之冠

2018-05-02 10:02

含糖飲料當水喝 29歲壯男這東西就不分泌了

2018-05-02 09:56

護理人員依法進修得用自假？ 工會要求給公假

2018-05-02 08:39

上午7時47分花蓮規模5.5地震 最大震度宜蘭3級

2018-05-02 07:58

影／白天晴朗炎熱 明天全台鋒面影響有雨

2018-05-02 07:19

影／高溫上看35度！吳德榮：明晨鋒面到降雨轉涼

2018-05-02 06:44
看更多

熱門文章

健保新制上路 4大改變牽動你我

2018-05-01 23:54

哈佛研究：這五個好習慣 可讓你多活十年

2018-05-01 17:23

上午7時47分花蓮規模5.5地震 最大震度宜蘭3級

2018-05-02 07:58

本周注意 天氣變變變 氣溫又要溜滑梯

2018-05-01 22:19

含糖飲料當水喝 29歲壯男這東西就不分泌了

2018-05-02 09:56

影／高溫上看35度！吳德榮：明晨鋒面到降雨轉涼

2018-05-02 06:44

兒科護士做美甲挨批？ 醫生霸氣挺自己人

2018-05-02 12:50

台灣旅客登機好傳統 七成臨櫃報到居全球之冠

2018-05-02 10:02

大樂透第107039期頭獎槓龜

2018-05-01 22:43

夾娃娃機居然玩這招！ 抽查9成不合格

2018-05-02 00:08

台22縣市電子票證大車拼 花蓮卡讓網友笑翻

2018-05-02 13:14

無菸公園菸頭滿地？台灣很難管 日本卻有妙招

2018-05-02 11:00

想變瘦晚餐只吃水果 輕熟女竟也脂肪肝

2018-05-02 10:39

跟男友分手發文「送房間」 業者意外現身暖回應

2018-05-02 11:33

今日星座運勢／巨蟹 工作實力展現 戀愛運佳

2018-05-02 00:00

健康有自信的孩子怎麼養成？德式教養：念書前先學會過生活

2018-05-02 10:20

雙贏彩首次開出 幸運兒是超級旺還是超級背？

2018-05-01 22:11

嬰兒熱痙孿不是太熱！醫：別讓孩子發燒太久

2018-05-01 20:09

這裡也可以排！台灣一蘭二號店6月登場

2018-05-02 12:22

沖繩麻疹疫情趨緩 疾管署：民眾赴日免驚

2018-05-01 16:17

IKEA玻璃水杯無端自爆 專家：疑因碰撞產生裂縫

2018-05-02 11:00

李應元：台灣可節能減1座火力電廠 不該重啟核四

2018-05-01 16:18

西半部高溫飆34度 明降溫8度轉有雨

2018-05-02 05:02

女性心聲／人母的少女心

2018-05-02 06:00

出國旅遊省更多 近五成台人愛搶「機+酒」

2018-05-02 11:42

女老師拚第3胎產檢 沒懷孕竟長巨瘤

2018-05-01 17:31

大叔的中年小事／人生不只像阿甘他媽說的

2018-05-02 06:00

憾長照制度亂修 居服聯盟：暫停參與政院長照推動小組

2018-05-02 13:23

誰說休旅只能笨重 性能休旅超熱血

2018-05-01 17:10

衛福部宣布：居家照服員月薪3.2萬起跳

2018-05-01 16:37

家人關係／氣味

2018-05-02 06:00

桃捷工會控訴 男女司機值班都得在駕駛艙用尿袋解決

2018-05-02 12:28

贈獎／慶祝母親節！超認真試吃送妳吃蛋糕

2018-05-02 11:43

雙贏彩首開頭獎 超級旺還是超級背？

2018-05-02 00:08

台北高溫34.8度！今晚北部有雨 明變天驟降10度

2018-05-02 15:19

麥森瓷器「世紀之嬌」 傳奇登台

2018-05-01 21:27

「饗食天堂」7月1日喊漲 最高漲130元晚餐要破千

2018-05-02 13:25

政府引長照人才 照護員薪水3.2萬元起跳

2018-05-01 16:41

癌症惡化轉移「大頭目」 中研院首揪出關鍵基因

2018-05-02 11:28

初夏是否能從運勢低谷回升？5月星座塔羅運勢公開

2018-05-02 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top