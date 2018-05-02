陸高鐵協助台灣高鐵？台灣高鐵澄清：非事實

2018-05-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸國資委下屬的微信公眾號「國資小新」日前發布消息稱，中國鐵路通信信號集團公司研發全球首套時速350公里高鐵自動駕駛系統，已完成實驗室測試、即將現場試驗，代表將進入自動駕駛時代，這份新聞稿還稱，中國通號替台灣高鐵提供成套解決方案，對此，台灣高鐵鄭重澄清，所言並非事實。

該份新聞稿寫到，「台灣高鐵使用的歐日混合系統存在『水土不服』的情況，經常發生道岔轉換表示、動作故障等，對高鐵安全運行帶來隱患。為保障台灣高鐵安全高效運行，中國通號發揮技術和裝備優勢，為台灣高鐵提供成套解決方案。」

對此，台灣高鐵鄭重澄清，表示所言並非事實。台灣高鐵表示，從台灣高鐵通車營運以來，致力提升系統穩定，確保營運安全；針對道岔/轉轍器之系統穩定性，台灣高鐵公司特擬定中、長期改善方案，目前因中期方案有效執行，已大幅提升系統穩定性，同時也持續尋求長期解決的替代系統。

台灣高鐵表示，為達成長期目標，高鐵公司除與本土廠商合作，積極投入研發外，過去也持續洽詢國際優良技術，實地了解各系統功能。洽詢對象包括：奧地利VAEE、法國Cogiffer、日本京三，捷克等地製造商，並經台灣貿易商引介「中國通號」相關技術，一併納入評估。