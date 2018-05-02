桃捷工會控訴 男女司機值班都得在駕駛艙用尿袋解決

2018-05-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園大眾捷運公司企業工會、桃園產業總工會等團體，今天到桃園市府廣場抗議機捷司機沒人權。記者李京昇／攝影 分享 facebook 桃園大眾捷運公司企業工會、桃園產業總工會等團體，今天到桃園市府廣場抗議機捷司機沒人權，他們控訴，司機值班沒有如廁權利，得在駕駛艙使用尿袋解決，而公司4月又在駕駛室加裝監視器，監控司機一舉一動，完全不尊重員工；機捷公司回應，監視器角度只拍攝駕駛控制盤，若司機有生理需求，隨時可提出，公司會調派人力支援。

「基層員工沒人權！」捷運工會理事長蔡明晃痛批，捷運司機一班上班8小時，沒有時間自由上廁所，各站點終點站都沒有設置司機專用廁所，解決方式是發放尿袋，給司機在駕駛室使用，向公司反映答覆是說沒錢，4月卻火速在駕駛室加裝監視器。

若司機有生理需求，礙於監視器監控，讓司機員情何以堪？何況桃捷女司機佔2成8，如果哪天有心人士，調閱監視器畫面，豈不是如廁畫面遭外流，況且蒐集個資得經過當事人同意，就留存司機個人影像，希望桃捷公司撤除監視器。

蔡明晃提到，除監視器疑慮，市府喊出加開直達車，公司沒有新增車輛，也無增加人員，司機得犧牲基本權益來配合，加上3月時半數司機上班報到地點遭任意變更，讓員工疲於奔命，對於司機的訴求都置之不理，期望桃捷公司能傾聽員工聲音。

桃捷公司回應，司機員駕駛室裝設監視器，是根據大眾捷運法規定，用來釐清發生異常事件時，保護司機員被誤解究責，各運輸業都有相同設計，對資料畫面的查閱也會有嚴格規定。

而司機員駕駛室監視器是架設在司機員座位後上方，拍攝角度及焦點主要在司機員的手部及駕駛控制盤上，若司機員在緊急情況下使用尿袋，駕駛室左後方空間，都不在拍攝範圍內。

桃捷公司指出，目前司機上班報到地點、A1、A21站點設有司機專用廁所，其餘各站雖無專用廁所，但都設有公共廁所，若司機員在駕駛電聯車途中有緊急生理需求，隨時可呼叫行控中心下車如廁，公司會派員支援，尿袋只是提供緊急用，是否利用採個人意願並無強迫。