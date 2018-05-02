想變瘦晚餐只吃水果 輕熟女竟也脂肪肝

2018-05-02 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



外食族必須慎選食物，如果常吃高油、高熱量食物，恐將脂肪肝上身。記者李樹人/攝影 分享 facebook 一名32歲粉領族以為多吃水果，健康又能減重，這一年多來，以鳳梨、橘子、香蕉、蘋果等水果充當晚餐，體重慢慢下降，但體檢報告卻出現脂肪肝，醫師警告，晚餐只吃水果，又缺乏運動，果糖容易囤積在肝臟，形成脂肪肝。

國人肥胖盛行率居高不下，脂肪肝成為國民病，調查發現，台灣每4人就有1人脂肪肝，台北市立萬芳醫院消化內科主任吳明順，未來脂肪肝將取代肝炎，成為國人罹患肝癌的主因。

一項「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」發現，近4成脂肪肝患者為外食族，最常吃的食物以油膩、高熱量的「便當類」占比最高，且偏好火鍋」炒飯炒麵。

吳明順指出，大部分脂肪肝患者都有肥胖、腹部中廣等問題，若未積極控制脂肪肝，可能導致糖尿病、脂肪性肝炎及肝纖維化、肝硬化，甚至成為肝癌的高危險群。

值得注意的是，瘦子也可能罹患脂肪肝，關鍵在於用錯方法減重，該名32歲粉領族就是典型個案，身高160公分、體重50公斤，標準身型，但體檢報告卻顯示脂肪肝。

吳明順說，該名患者自覺胖胖的，想透過飲食控制來減重，從去年開始，每天晚餐只吃水果，以為天然食物最健康，沒想到，台灣水果甜份實在太高了，攝取過多果糖，吃了又不運動，以致果糖累積在肝臟，久而久之就形成了脂肪肝，糖化寫色素也偏高。

「糖尿病與脂肪肝可說是難兄難弟」，吳明順說，據統計，10名糖尿病患者中，就有7人脂肪肝，此外，脂肪肝患者也容易罹患高血壓，建議透過運動及飲食控制，來改善脂肪肝。

營養師蔡儀冠建議，外食族以及脂肪肝患者應多吃青菜，例如，黃綠色蔬菜，以增加膳食纖維，選擇低脂白肉，並多補充昆布、海帶等高纖維、低熱量食物，飯後也可多補充水果。