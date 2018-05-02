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二氧化硫健康風險研究尚不完整 歐盟不排除重訂標準

2018-05-02 08:42聯合報 記者羅真╱即時報導

「二氧化硫」是合法的食品添加物，同時也是一種過敏原，其每日攝取量上限為每公斤體重0.0007克，以50公斤的人為例，每日上限為0.035克，不過，歐盟在2016年公告，其對於人體健康風險的相關研究尚不夠完整，將進行為期五年的風險評估研究，不排除重新訂定標準，因此醫師建議，生活中還是盡量降低攝取量為佳。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說明，「亞硫酸鹽類」的反應產物「二氧化硫」具有抗氧化、漂白與防腐之效，過去就常被合法添加於加工食品中。世界衛生組織食品添加物專家委員會依據動物實驗結果，建議每人每天可接受的「二氧化硫」攝取量上限（ADI）為每公斤體重0.0007克，以50公斤的人為例，每日吃進體內的「二氧化硫」上限為0.035克。

不過，顏宗海提醒，「二氧化硫」同時是一種過敏原，吃多可能引起噁心、嘔吐、腹痛、甚至誘發氣喘，國外就有研究顯示，約有3至10%的氣喘患者食用後誘發氣喘，因此，體質敏感者宜盡量避免。歐盟在2016年更公告，「亞硫酸鹽類」雖是合法的食品添加物，但其對於人體健康風險的相關研究尚不夠完整，因此目前針對人們的每日建議攝取量僅能當作暫時的參考標準，將進行為期五年的風險評估研究，不排除重新訂定標準。

要減少吃進體內的二氧化硫，顏宗海建議，購買醃漬蔬菜或乾貨時，避免顏色過白、過鮮豔、有不良氣味的產品；「亞硫酸鹽類」與「二氧化硫」皆為水溶性，買回家後充分浸泡、沖洗，可再降低含量；烹煮過程不加鍋蓋，可使二氧化硫揮發、逸散；另外，也建議減少使用免洗筷，減少食用醃漬食品或乾貨、並以天然新鮮的食物取代。體質敏感者可能較易被誘發氣喘，宜盡量避免食用含有「二氧化硫」的食品。

生活中，如何避免亞硫酸鹽超量？資料來源／林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海
生活中，如何避免亞硫酸鹽超量？資料來源／林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海
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氣喘過敏原歐盟

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