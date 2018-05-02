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影／白天晴朗炎熱 明天全台鋒面影響有雨

2018-05-02 07:19聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天白天晴朗炎熱，記得防曬及多補充水份，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，也要留意有一道鋒面雲系接近台灣，快的話今晚北部和東北部就會轉為有雨的天氣，明天整天全台灣都會受到鋒面雲系影響，而轉為有雨天氣，要留意有雷雨及局部較大雨勢，另外溫度也會略往下降。

他說，周五天氣就會再逐漸好轉，白天溫度再回升到30度左右。預計穩定天氣可以持續到下周一，下周二會再有一波鋒面雲系南下。

另外，北部也要留意空氣品質，受到偏南風影響，今天南部在迎風面的關係，擴散條件較佳，北部則因為處於氣流尾巴的弱風區，擴散條件不好，可能導致空氣品質達到對敏感族群不健康的等級。

賴忠瑋表示，即將影響台灣的這兩道鋒面雲系的強度，是以下周二的看起來結構較紮實、移動速度較緩慢，可能會帶來較明顯的降雨。至於今晚至明天抵達的鋒面，則是一波冷鋒，移動速度較快，預計明天下半天逐漸遠離，雨勢就會緩和，不過仍要留意鋒面接近時前緣仍會有發展較旺盛的對流，可能造成局部較大雨勢，也會有雷雨，若要進行戶外活動，除了要注意下雨之外，也要注意避雷和防雷。

至於這兩波算不算是梅雨鋒面？賴忠瑋表示，嚴格說起來還不算，雖然為了方便起見，台灣是已經定義5月及6月兩個月份就是梅雨季，提醒這兩個月份的鋒面都要特別提高警覺。不過實際上真正的梅雨鋒面需要太平洋高壓、西南季風和北方冷高壓等各方勢力的相互配合及角力，使其有降雨劇烈且持續時間較久等特性，容易釀災，也因此要特別定義梅雨鋒面。目前看起來明天這波還不太像，下周二的鋒面則稍有雛型，往年的經驗是大概在5月中才會出現第一波。

中央氣象局說，今天東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。

明天天氣將有所轉變，受到鋒面通過影響，北部及東北部一早開始就有機會出現短暫的陣雨或雷雨，而其他地方的降雨機率也會提高，局部地區也有大雨發生的機率，鋒面過後東北季風也隨之增強，北台灣氣溫下降，白天高溫約25、26度，和前些天相比天氣轉涼，請多留意，至於其他地方則影響不大。

周五在東北季風影響下，北台灣低溫將下降至18、19度，其他地方早晚也會偏涼些，降雨方面有機會減少，剩下東半部地區有局部短暫雨，西半部山區則有局部短暫陣雨。

周六東北季風減弱，周日、下周一風向轉為偏南到西南風，白天再度回到悶熱的天氣型態；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面影響，天氣轉為不穩定，水氣稍增多，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，周四前及周日、下周一金門、馬祖及澎湖於夜間及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。

9日至11日鋒面在台灣附近，天氣較為不穩定，各地有陣雨或雷雨的機率仍偏高，且需留意局部較大雨勢；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

今天白天晴朗炎熱，記得防曬及多補充水份。記者楊德宜／攝影
今天白天晴朗炎熱，記得防曬及多補充水份。記者楊德宜／攝影
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今天白天晴朗炎熱，記得防曬及多補充水份。記者楊德宜／攝影
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