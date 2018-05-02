影／高溫上看35度！吳德榮：明晨鋒面到降雨轉涼

2018-05-02 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



各地天氣晴朗。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天台灣各地為晴午後多雲，山區午後有局部短暫陣雨的機率。今天西半部高溫更將升至34、35度左右，白天熱、早晚舒適，中午前後紫外線很強、應注意防曬。

他說，鋒面明天清晨抵達台灣，其結構不強，且屬移動性；北台灣仍會明顯轉涼，由今天高溫34、35度，下降至明夜約19度左右，變化的幅度很大，並帶來局部性陣雨或雷雨，北台灣及中部山區降雨較明顯，其他地區受到的影響相對較小。

不過，周五鋒面雨帶向東南移動、脫離台灣，天氣逐漸好轉，但山區仍有局部短暫陣雨。他說，周六至下周一氣溫逐日升高，周日、下周一更是熱如夏的天氣，目前模擬最高氣溫可達35度以上。

他表示，下周二起另一波鋒面抵達，其結構較前波強，水氣也較多，鋒面附近伴隨的對流將較活躍，其移動速度也較上一波緩慢，影響將更大。但終究是第7天後的模擬，即使校驗結果是全球最準的歐洲模式，都還會持續調整的，需繼續觀察最新資料。

中央氣象局說，今天東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。

明天天氣將有所轉變，受到鋒面通過影響，北部及東北部一早開始就有機會出現短暫的陣雨或雷雨，而其他地方的降雨機率也會提高，局部地區也有大雨發生的機率，鋒面過後東北季風也隨之增強，北台灣氣溫下降，白天高溫約25、26度，和前些天相比天氣轉涼，請多留意，至於其他地方則影響不大。

周五在東北季風影響下，北台灣低溫將下降至18、19度，其他地方早晚也會偏涼些，降雨方面有機會減少，剩下東半部地區有局部短暫雨，西半部山區則有局部短暫陣雨。

周六東北季風減弱，周日、下周一風向轉為偏南到西南風，白天再度回到悶熱的天氣型態；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面影響，天氣轉為不穩定，水氣稍增多，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，周四前及周日、下周一金門、馬祖及澎湖於夜間及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。