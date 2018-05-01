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今彩539第107104期 頭獎4注中

2018-05-01 22:43中央社 台北1日電

今彩539第107104期開獎，中獎號碼36、35、38、2、15。派彩結果，頭獎4注中獎，每注可得新台幣600萬元。

貳獎142注中獎，每注可得2萬元。

3星彩中獎號碼115，正彩38注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼8334，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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