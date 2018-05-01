沈冠伶辭台大遴委 台大師爆：她要製造窩裡反態勢

2018-05-01 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大遴選會昨天表示，若教育部無合法理由，不會重啟遴選。台大校長遴選委員、台大法律系教授沈冠伶今天發表聲明，對遴委會聲明未經委員同意就見諸媒體表達不滿，並宣布請辭台大校長遴委。沈冠伶說，由於遴選會現階段已表示拒絕召開會議，致使她難能行使遴選的法定職務。

沈冠伶的丈夫是中選會主任委員陳英鈐，而跨部會小組的法界學者專家代表周志宏，也是中選會委員。有遴委私下表示，沈冠伶是要製造遴委窩裡反的態勢。

台大遴委會發言人袁孝維回應，遴委會為合法獨立運作的單位，並非教育部附屬單位，一直以來依法行事，請教育部給我們一個合法的理由我們才會再度開會。另外，沈冠伶請辭是個人決定，因沈是校務會議代表所選出，所以是由校方來處理後續，並非遴委會職權。

袁孝維表示，4月27日有遴委會委員誤以為草稿為定稿，而在未經全體委員過目前就轉給記者，但已立即危機處理，請記者下架；至於4月28日遴委會的聲明書，遴委中有18人回覆，14人同意，2人建議文字修正，1人反對，1人意見不明，3人未回覆。

「很沈痛！很遺憾！」沈冠伶表示，台大遴委會在未經委員事先同意下，於27日發布聲明稿，事後又在極短時間內要求委員回應而未經充分討論，縱然獲過半數委員同意，但面對此重大議題，顯然不符合會議決議的正當程序，何況聲明稿中無「拒重啟遴選」此結論，毫無代表委員會意見的正當性。

沈冠伶指出，遴選會委員就台大校長遴選一事，為依法令行使職務的公務員，受主管機關監督，如遴選會既不開會，又拒絕解散，且不履行法定義務，日後可能成為監察院彈劾的對象，畢竟國立大學非法外之地，不能概以大學自治為推託之辭而免除法律責任。

記者多次致電沈冠伶，都未能聯繫上。